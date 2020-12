Die Coronapandemie ist für viele Menschen eine große Herausforderung. Besonders hart betroffen sind auch wohnungslose Menschen in Konstanz. Trotz vielfacher Anstrengungen durch die Stadt und die in der Obdachlosenhilfe tätigen Träger haben sich die Rahmenbedingungen für die Betreuung durch das Fachpersonal wegen Corona stark verschlechtert. SPD und Jusos wollen mit einer Spendenaktion darauf aufmerksam machen.

In Absprache mit den Verantwortlichen für die Notunterkünfte der Stadt und der AGJ-Wohnungslosenhilfe laden die SPD Konstanz und die Jusos Konstanz in der Adventszeit zu einer Spendenaktion für wohnungslose Menschen ein. Am Samstag, 5. Dezember sowie am Samstag, 12.Dezember 2020 können die unten aufgelisteten Sachspenden jeweils zwischen 11.00 und 15.00 Uhr im Fraktionsbüro der SPD, Fischmarkt 2, 78462 Konstanz (hinter der Bushaltestelle Konzil) abgegeben werden. Die Abgabe der Sachspenden erfolgt im Freien über eine leicht zugängliche Rampe direkt am Fester des Fraktionsbüros.

Insbesondere werden folgende Artikel benötigt:

Haltbare(!) Lebensmittel , wie z.B. haltbare Salami, Gläschen mit Wurst, Süßigkeiten, Schokolade usw. (Bitte keine Nüsse)

Hygieneartikel , wie z.B. Zahnbürsten, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Einmalrasierer usw.

frostgeeignete Schlafsäcke

Kleine Gutscheine jeglicher Art z.B. für Drogeriemärkte, Bäckereien, Lebensmittel, Fast Food usw.

(mit Ladekabel) gut erhaltene Jutebeutel

Die Artikel werden nach Absprache mit Fachpersonen der Stadt und der AGJ direkt an die Wohnungslosen verteilt.

Wer darüber hinaus eine Geldspende für die wichtige Arbeit der AGJ Tagesstätte tätigen will, kann dies über folgendes Spendenkonto tun:

IBAN: DE 91 6929 1000 0218 1740 19; Verwendungszweck: Tagesstätte Lutherplatz.

MM/red