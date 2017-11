Schottenplatz: Ein Sahnestück wird verplant

Die Verwaltung macht Druck beim Vincentius-Areal und dem angrenzenden Schottenplatz. Nach dem viel kritisierten Verkauf des Geländes an die LBBW Immobilien Development GmbH muss jetzt zügig ein Bebauungsplan her. Und der Technische und Umweltausschuss (TUA) soll in seiner Sitzung am Donnerstag grünes Licht dafür geben. Immerhin geht es um die Überbauung eines der letzten Sahnestücke in der Innenstadt mit Folgen für die gesamte Stadtplanung.

Der LBBW-Komplex wird sieben unabhängige Häuser mit teilweise sechs Stockwerken umfassen; insgesamt sind 126 verschieden große Wohnungen geplant, von denen gerade mal ein Zehntel als „preisgedämpfter Wohnungsbau“ ausgewiesen ist. Anträge von FGL und LLK, den Anteil günstigerer Wohnungen zu erhöhen (seemoz berichtete mehrfach), waren schon im Vorfeld von einer bürgerlichen Mehrheit im Gemeinderat abgelehnt worden – vom Investor und der Stadtverwaltung ganz zu schweigen..

Sorgen bei Bewohnern der Schottenstraße

Nach einer Planungskorrektur ist nunmehr eine Begradigung des Gebäudekomplexe zur Laube hin vorgesehen, was unter anderem einen Ausbau und eine Verlegung des heutigen Frieda-Siegrist-Weges zur Folge hat. Der soll durch Poller zur Laube und zur Schottenstraße hin abgesperrt werden, um Schleichverkehr zu vermeiden. Für die zukünftigen Bewohner des Prachtbaus allerdings zählt das nicht, denn denen soll eine Tiefgarage mit 162 Kfz-Stellplätzen frei Haus geliefert werden – ob die in einer früheren Anhörung laut gewordenen Bedenken zahlreicher Bewohner der Schottenstraße, solche Grabungsarbeiten könnten Auswirkungen auf die Stabilität ihrer Hausfundamente haben, tatsächlich Eingang in die Planungen gefunden haben, lässt sich aus der umfangreichen Vorlage für den TUA nicht herauslesen.

Gutachten fordern Anpassungen

Ablesen lässt sich allerdings, dass die Umsetzung einiger Gutachten noch Probleme bereitet. So belegt ein schalltechnisches Gutachten, dass die Lärmbelästigung durch die Untere Laube und die Tiefgarage zusätzliche Lärmschutz-Maßnahmen nötig machen; und eine Verkehrsuntersuchung hat ergeben, dass die Tiefgaragen-Ausfahrt zu Behinderungen sowohl für Fußgänger als auch für den fließenden Verkehr führen dürfte – an einer Beseitigung dieser Schwachpunkte wird noch zu arbeiten sein. Auch formale Änderungen eines Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans „Paradies I“ stehen noch auf der Tagesordnung.

Wo bleibt der große Wurf?

Noch viel Diskussionsbedarf also für die TUA-Sitzung am kommenden Donnerstag, bis ein vorhabenbezogener Bebauungsplan „Schottenplatz“ aufgestellt werden kann. Und es werden sich wieder Kritiker zu Wort melden, denen die Überbauung dieses Sahnestücks in der Altstadt ein stadtplanerischer Sündenfall ist: Warum nicht endlich Wohnungen für Einkommensschwache und junge Familien? Wieso wieder nur ein Investoren-Projekt, wie es schon so viele in der Stadt gibt? Und wo bleibt eine mutige Neuausrichtung der städtischen Wohnungspolitik, wo der große Wurf?

hpk

