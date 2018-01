Schonfrist für die Schwarzpappel bis zum 16. Januar

Er hätte längst schon gefällt sein sollen, der sogenannte Turnschubbaum am Winterer­steig. Die mächtige Pappel am Seerheinufer direkt vor dem HTWG-Neubau, die Witzbolde schon vor Jahren mit Turnschuhen geschmückt hatten, steht auf einer Liste von 56 Bäumen, die in diesen Tagen von den Entsorgungsbetrieben im Konstanzer Stadtgebiet gefällt werden sollen. Dafür aber hat Fabian Dietrich kein Verständnis – der Schweizer Baumexperte gestern beim Lokaltermin: „Die Pappel ist top vital“.

Die Baumfäll-Aktion der Stadtverwaltung hatte die „Bürgerinitiative Pappelallee“ auf den Plan gerufen, die schon vor drei Jahren gegen den Raubbau an den Tägermoos-Pappeln protestiert hatte. Die rührige Ini-Sprecherin Christel Thorbecke hatte jetzt nicht nur ihre MitstreiterInnen von damals mobilisiert, sondern auch FGL-Stadträtin Gisela Kusche, die immerhin eine Schonfrist für den Turnschuhbaum durchsetzte: Bis zur neuerlichen Diskussion im TUA bleibt der Baum unangetastet – der Technische und Umweltausschuss tagt am 16. Januar, zwei Tage vor dem Konstanzer Gemeinderat, und hat das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt.

Lokaltermin am Winterersteig

Immerhin gut 40 Baumfreunde, darunter verschiedene FGL-StadträtInnen, waren dann auch gestern zum Lokaltermin an den Winterersteig geeilt, um die Überprüfung des Baumes durch den Schweizer Experten (er war auf Einladung der Initiative schon vor drei Jahren im Tägermoos tätig) zu verfolgen. Fabian Dietrichs Urteil stand nach einer halben Stunde fest: Die Schwarzpappel mit einem Stammumfang von über sechs Metern sei „top vital“. Für eine Fällung dieses schützenswerten Baumes (Schwarzpappeln stehen auf der „roten Liste“ des Bundesamtes für Naturschutz) habe er „überhaupt kein Verständnis“, zumal die Pappel eine nur geringe Höhe im Verhältnis zu ihrer Breite aufweise. Allenfalls einzelne Stützmaßnahmen für einzelne Äste seien denkbar, erklärte der Baumexperte aus Bern.

Weitere Aktionen geplant

Diese gewiss nicht überraschende Expertise verleitet die Baumfreunde der Bürgerinitiative zu weiteren Aktionen. Noch vor der parlamentarischen Diskussion im TUA laden Christel Thorbecke und ihre MitstreiterInnen zu einer „Performance rund um den Baum“ ein: Ein Theaterstück soll es geben, sicherlich werden auch Reden geschwungen und Schulkinder sollen singen, sogar von einer „Baumbesetzung“ wird gemunkelt. Zoff also ist angesagt rund um den Turnschuhbaum, doch die Zeit wird knapp: Die Schonfrist für die Schwarzpappel läuft am Dienstag kommender Woche ab.

hpk