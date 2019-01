Schnuppertreffen für Linksbewegte

Wenn die Konstanzer Linksjugend zum Speeddating ruft, geht es natürlich mitnichten um die Anbahnung von romantischen Beziehungen. Mit der Veranstaltung will die Jugendorganisation der Linkspartei am kommenden Donnerstag vielmehr Neuankömmlinge, die das Studium oder eine Ausbildung nach Konstanz geführt hat, über Möglichkeiten linker Politik in der größten Stadt am Bodensee informieren.

In der Einladung wenden sich die Veranstaltenden an alle, die „keine Lust auf Rassismus, Sexismus, soziale Ungerechtigkeit“ haben. Auch in Konstanz sei zu spüren, „wie schief die aktuelle Politik eigentlich ist“. Gründe für politisches Engagement gäbe es genug: „Ihr empört Euch über die Bilder von den Außengrenzen der Festung Europa wie auch den rassistischen Mobs in Chemnitz und anderswo?“ Doch auch hiesige Verhältnisse böten reichlich Anlass, auf die Barrikaden zu gehen. So landeten Studis und andere Neuzugezogene „zumeist erst nach unzähligen WG-Castings in einem viel zu teuren Zimmer, während Wohnungen und ehemalige Gewerbeflächen leer stehen“. Unter solchen Umständen sei Studieren immer noch ein Privileg, solange es „kein breites und wirklich bedarfsgerechtes BAföG gibt.“ Und auch nach dem Studium sei die Situation für viele oft nicht besser.

Eine stattliche Zahl von Bündnissen, Initiativen und Organisationen hat sich für das Treffen in der alternativen Jugendkneipe Contrast angesagt. Neben den Aktiven von „linksjugend[’solid] und des Hochschulablegers Die.Linke SDS selbst wollen Gruppen wie etwa amnesty international, Café Mondial, Infokneipe, Solidarity City, Seebrücke Konstanz, Solidaritätsbündnis Rojava und andere mehr (alle Beteiligten hier) in komprimierter Form – speedy eben! – darüber berichten, wie sie dem alltäglichen Ungemach des real existierenden Kapitalismus die Stirn bieten. Viele gute Gründe also für alle, die sich nicht mit miesen Ausbildungs-, Arbeits- und Lebensbedingungen abfinden wollen, am Donnerstag im Contrast vorbeizuschauen.

Zumal es gegen Ende des Politmeetings dann doch noch persönlicher zugehen soll: „Den Abend werden wir mit kühlen Getränken und Snacks ausklingen lassen, die Punk-Kneipe im Contrast sorgt für Musik.“

jüg

Linkspolitisches Speeddating

Wann: Donnerstag, 24. Januar, 19.00 Uhr. Wo: Jugendkultur e.V. Contrast, Joseph-Belli-Weg 11, 78467 Konstanz.

Zur Facebook-Veranstaltung geht es hier. Wer noch mehr wissen will, kann unter konstanz@linksjugend-solid-bw.de anfragen.