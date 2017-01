Rot-Rot-Grün: Hoffnung für Traumtänzer?

Die Bundestagswahl rückt näher und eine kleine, aber überschaubare Minderheit glaubt, eine Koalition zwischen SPD, Linkspartei und Grünen sei nicht nur wünschenswert, sondern auch machbar. Darüber soll kommende Woche mit KandidatInnen der Parteien diskutiert werden.

Mit den Konstanzer Bundestagskandidaten von Grünen und Linken, Martin Schmeding und Simon Pschorr, und Lina Seitz in Vertretung für den SPD-Direktkandidaten Tobias Volz möchte man die gemeinsame Gestaltungschance auf Bundesebene ausloten. Konstanzer Gemeinderatserfahrungen und Möglichkeiten stellen zusätzlich die Gemeinderäte Jan Welsch (SPD), Holger Reile (Linke Liste) und Till Seiler (FGL) zur Diskussion.

In „Zeiten heftiger Herausforderungen und tiefgreifender Umbrüche“ einen „Ort für Orientierung durch parteiübergreifende und vor allem faire Diskussion“ bieten will die Konstanzer FGL mit ihrem neuen „Offenen Grünen Dialog-Forum“. Insbesondere Fragen, die sowohl hier in Konstanz als auch allgemein nach perspektivischen Antworten verlangen (so im Februar zu bezahlbarem Wohnen) sollen im Monatsrhytmus öffentlich beraten werden.

MM

Termin: Mittwoch, 18.1., Konstanz, „Steg 4“, Hafenstraße 8 (am Konstanzer Hafen), Beginn 19.30 Uhr.