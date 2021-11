Podiumsdiskussion: Zweite Gasanbindung für Konstanz?

Da in Zeiten des Klimawandels auch Konstanz einzufrieren droht, liebäugelt man mit dem Bau einer neuen millionenschweren neuen Gasleitung, um die Wärmeversorgung auch weiterhin garantieren zu können und unser Überleben zu sichern. Ein dementsprechendes Gutachten ist nun eingetütet und soll kommende Woche der ständig fröstelnden Bürgerschaft vorgestellt werden.

Zum Thema Erdgasversorgungssicherheit in Konstanz, Kreuzlingen und den Schweizer Unterseegemeinden wurde ein Gutachten bei der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH (FfE) München in Auftrag gegeben. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wird dieses auch für die interessierte Öffentlichkeit ausführlich erläutert. Das könnte wohl eine der spannendsten Debatten der vergangenen Jahre werden, denn viele bezweifeln, ob sich die Investition bei der Gasversorgung überhaupt noch lohnt, will man doch hurtig auf fossile Brennstoffe verzichten, um die vorgesehenen Klimaziele zu erreichen.

Die Podiumsdiskussion findet statt am:

Mittwoch, 24. November 2021, von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Bodenseeforum Konstanz.

Moderiert wird die Diskussion von Christian Filip.

Auf dem Podium sitzen:

Dr. Serafin von Roon, Geschäftsführer FfE

Hans Hertle, Institut für Energie- und Umweltforschung

Manuel Oestringer, Fridays for Future

Thorsten Höck, Geschäftsführender Vorstand VfEW

Prof. Uwe Leprich, htw Saar (digitale Teilnahme)

Dr. Norbert Reuter, Geschäftsführer Stadtwerke Konstanz

Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 2G-Regelung bzw. der dann geltenden Corona-Verordnung stattfinden. Die Teilnahme wird auch hybrid möglich sein. Wir livehaftig teilnehmen will, muss sich bis zum 19.11.2021 unter Angaben seiner Kontaktdaten anmelden: gf@stadtwerke-konstanz.de

