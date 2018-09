Osner immer wirrer

(hr) Man muss sich schon fragen, was mit Bürgermeister Andreas Osner los ist. In einer Mail Ende letzter Woche ließ er wissen, dass die Inhalte des von ihm beauftragten Gutachtens nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien. Am Schluss dieser Mitteilung kündigte er aber eine öffentliche Sitzung des Kulturausschusses zu eben diesem Thema für den 18.9. an. Am Dienstag wurden die RätInnen von der Verwaltung darüber informiert, dass diese Sitzung nichtöffentlich sei. Tags darauf eine neue Meldung: Die Sitzung am 18.9. sei nun doch öffentlich. Geht’s noch?