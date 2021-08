Mahnwache: „Solidarität mit den Menschen in Afghanistan“

Zu einer einer „spontanen solidarischen Veranstaltung“ mit den Menschen, die in Afghanistan versuchen, sich vor den Taliban in Sicherheit zu bringen, rufen am morgigen Samstag die Seebrücke, Amnesty International und Vertreter:Innen der afghanischen Gemeinde in Konstanz auf. Die Mahnwache beginnt um 17 Uhr auf der Konstanzer Marktstätte am Brunnen. Im Aufruf der Veranstalter:innen heißt es: „Seit nun fast einer Woche ist die afghanische Regierung zusammengebrochen und die Taliban haben die Macht übernommen. Auf dem Flughafen von Kabul spielen sich chaotische Szenen ab, weil tausende Menschen versuchen, das Land zu verlassen.

Wir fordern entschlossenes Handeln der deutschen Bundesregierung und der internationalen Gemeinschaft. Neben Ortskräften müssen insbesondere Journalist:Innen, Frauenrechtler:Innen und Menschenrechtsverteidiger:Innen, die akut lebensbedrohlicher Gefahr ausgesetzt sind, soweit möglich geschützt und sofort unbürokratisch evakuiert werden. Auch braucht es kurzfristige breitere Aufnahmeprogramme. Ohne ein rasches und entschlossenes Handeln der internationalen Gemeinschaft wird sie sich nur noch verschlimmern.

Kommt vorbei und zeigt euch solidarisch!

Denkt an eure Masken und haltet Abstand.“

red (Bild: Seebrücke)

Wann? Samstag, 21. 8., 17.00 Uhr. Wo? Marktstätte, Konstanz