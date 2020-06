Luigi Pantisano startet seinen Wahlkampf

OB-Kandidat Luigi Pantisano stellte gestern sein Programm für die Wahl am 27. September vor. Zu seinen Kernanliegen zählen Klimaschutz, Soziales, Verkehrspolitik und bezahlbares Wohnen, außerdem will er ein BürgerInnenparlament etablieren, das dem Gemeinderat zur Seite stehen soll. Er hat sein Programm in zahlreichen Gesprächen mit Menschen aus verschiedenen politischen Lagern entwickelt und dabei sogar aus Teilen von Handel und Gastronomie Zustimmung zur autofreien Innenstadt erfahren.

Dass Pantisano von der Freien Grünen Liste und Bündnis 90/Die Grünen Konstanz sowie der Linken Liste und der Partei DIE LINKE Konstanz unterstützt wird, verwundert nicht, denn sein Programm ist in der Wolle grünrot gefärbt. Man nimmt ihm auf Anhieb ab, dass er den zahlreichen Versprechungen im Umfeld des Klimanotstandes schnell sichtbare Taten folgen lassen will, um Konstanz in Sachen Klima zu einem Leuchtturm in der deutschen Politlandschaft zu machen. Er steht ausdrücklich hinter dem Ziel, Konstanz bis 2030 klimaneutral oder klimapositiv zu machen. Dabei setzt er auf eine autofreie Innenstadt, auf einen begrünten Stefansplatz und schnelle Verbesserungen für den Radverkehr sowie bauliche Maßnahmen im städtischen Bestand und bei Neubauten. Er berichtete, dass Nürnberg gerade das 1-Euro-Ticket und das 365-Euro-Jahresticket beschlossen habe und will langfristig einen kostenlosen ÖPNV einführen, da er hierin einen wichtigen Schlüssel auch für eine erfolgreiche Klimapolitik sieht.

Bessere Angebote

Nicht nur als Ehemann und zweifacher Vater kennt Pantisano, der in Konstanz noch als Quartiermanager im Berchengebiet in Erinnerung ist, die Probleme in und mit Kinderbetreuungseinrichtungen, die zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben unerlässlich sind. Er will längere und flexiblere Öffnungszeiten für Kitas durchsetzen und ErzieherInnen wie auch das Pflegepersonal durch eine übertarifliche Zulage von bis zu 200 Euro an Konstanz binden. Außerdem liegt ihm eine bessere digitale Ausstattung der Schulen ebenso am Herzen wie Stadtteilzentren mit Fachpersonal für die Gemeinwesenarbeit, die auch ärmere Menschen erreichen soll. Mit einer subventionierten KonstanzCard will er schlechter gestellten Menschen die soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen.

Thema Wohnen zentral

Großes Augenmerk legt der Kandidat auf das Thema Wohnen. Er will vor allem die Mieten in Konstanz in den Griff bekommen. „Mein Ziel ist es, dass in Konstanz die Mieten langfristig wieder sinken“, sagt Pantisano. Er will verhindern, dass die Stadt (wie im Fall Vincentius-Areal) Grundstücke und Gebäude verkauft und den SpekulantInnen ausliefert. Statt dessen will er zusammen mit Wobak und Genossenschaften bereits versiegelte Flächen für den Wohnungsbau nutzen und konsequent gegen Leerstand und illegale Ferienwohnungen vorgehen.

Natürlich hat er ein Herz auch für Menschen, die es auf der Flucht vor Armut, Krieg und Klimawandel nach Konstanz verschlägt. Er will deshalb eine Stadtbürgerschaft nach Zürcher Vorbild einführen, die unabhängig von Herkunft oder Aufenthaltsstatus ist. Dass sich Initiativen wie Café Mondial, Miteinander in Konstanz oder Save Me seiner besonderen Wertschätzung und Förderung erfreuen, ist bei Pantisano, der als Mitglied des Stuttgarter Gemeinderates mit der Lokalpolitik von der Pike auf vertraut ist, selbstverständlich.

Auf die Frage, wie er, der die Bereitschaft zum Dialog in den Mittelpunkt seines Programms stellt, denn mit einer eventuellen AfD-Fraktion nach der nächsten Gemeinderatswahl umgehen würde, hat er eine einfache Antwort. Erstens sei die AfD in Konstanz relativ schwach und zweitens wolle er eine Politik machen, die möglichst viele Menschen mitnimmt und der AfD gar nicht erst in die Arme treibt.

Grillen mit dem Kandidaten

Pantisano will das Gespräch mit den KonstanzerInnen suchen und bietet an, bei Interesse private Gartenfeste mit 10-15 Teilnehmern zu einem persönlichen Austausch zu besuchen. Ab sofort sind das Programm und ein Vorstellungsvideo von Luigi Pantisano auf der Webseite luigipantisano.de zu finden. BürgerInnen, die sich einbringen oder ein Gartengespräch mit Luigi Pantisano führen möchten, können sich per Mail oder telefonisch beim Kandidaten melden: post@luigipantisano.de und 07531-3815486.

O. Pugliese (Text und Bild)