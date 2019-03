Klimanotstand bald in Konstanz?

Morgen findet die bislang fünfte FridaysForFuture-Demonstration in Konstanz statt. Sie beginnt um 13:30 Uhr am Herosé-Park und endet nach einem Demonstrations­marsch durch die Stadt an der Marktstätte. Nachdem die Teilnahme an der letzten Demonstration mit um die 2000 Teil­nehmerIn­nen alle Erwartungen übertroffen hat, rechnen die Veranstalter auch diesmal mit einer großen Resonanz. Der Schwerpunkt dieser Demonstration wird der Klimanotstand sein.

Die SchülerInnen wollen, dass der Konstanzer Gemeinderat den Klimanotstand ausruft und so ein deutliches Zeichen setzt. Bislang wurde insbesondere in Städten der Schweiz, im Vereinigten Königreich, Kanada, Australien sowie in den Vereinigten Staaten von Amerika der Klimanotstand ausgerufen. Die Jugendlichen fordern, dass Konstanz als erste Stadt Deutschlands folgt und somit einen Wendepunkt beim Thema Klimaschutz einleitet.

nm (Foto: FridaysForFuture Konstanz)