Kinderüberraschung: Krawall im Stall

Pünktlich und nicht ganz zufällig zu Weihnachten erscheint jetzt ein neues, richtig buntes Kinderbuch von zwei in Konstanz wirkenden KünstlerInnen. Es erzählt die Erlebnisse zweier Freunde, Esel Heribert und Stier Fernando, die ihre Koffer packen und zum Jahresende verreisen, weil sie einen Tapetenwechsel brauchen und ein paar entspannte Tage miteinander verbringen wollen. Doch dann kommt alles anders als gedacht, denn sie erleben eine bekannte Geschichte neu – nur diesmal ganz, ganz anders.

Es ist höchste Zeit, nach einem turbulenten Jahr mal ein paar Tage miteinander abzuhängen und sich zu erholen. Und die beiden Freunde wissen, was auf einer solchen Reise wichtig ist, darum steckt eine Dose voller Zimtsterne im Gepäck, sie haben selbstgestrickte Socken eingepackt und ein paar richtig gute Witze auf Lager – mehr brauchen sie schließlich nicht für eine gute Zeit miteinander. Sie haben sich im Reisebüro auf den letzten Drücker ein abgelegenes Landhäuschen gemietet, um auch ganz sicher nicht gestört zu werden, und Heribert ist bei der Ankunft denn auch auf Anhieb entzückt: „Hach! Endlich! Hier finden wir Ruhe und Stille.“

Sie machen es sich gemütlich und wollen die paar Tage zu zweit ganz für sich verbringen. Das weiche Heu duftet, durch das kleine Fenster funkeln die Sterne herein und draußen spielt der Wind zärtlich mit den Zweigen der Bäume. Alles ist perfekt. Doch dann geraten die beiden unversehens in eine sehr, sehr alte Geschichte hinein.

Veronika Fischer, Autorin des Buches, erzählt: „Grundsätzlich war meine Idee, eine Geschichte, die schon tausend Mal erzählt wurde, nochmal neu zu erzählen.“ Also hat sie sich die richtige Geschichte für diese Jahreszeit vorgenommen – die Weihnachtsgeschichte – und darin schnell zahlreiche humoristische und dadaistische Aspekte entdeckt. „Dieses Buch entstand, weil mein Sohn Arthur die Frage aufbrachte, warum eigentlich in jeder Krippe ein Ochs und ein Esel stehen. Nachforschungen ergaben, dass es hierfür keine überlieferte Begründung gibt, und so habe ich kurzerhand eine eigene Geschichte erfunden.“ In der geht es, so viel darf verraten werden, ziemlich turbulent zu, zumal Heribert und Fernando ganz schön Schwierigkeiten haben, sich plötzlich im weihnachtlichen Stall wiederzufinden.

Illustriert wurde das Buch von Susanne Smajić, die seit 2012 ein Druckgrafisches Atelier im Neuwerk betreibt. Mit ihren Arbeiten nimmt sie an Ausstellungen und Stipendien im In- und Ausland teil. Für „Krawall im Stall“ hat sie in ihrem Atelier farbige Radierungen angefertigt und an der Radierpresse gedruckt, um sie anschließend mit Acryl und Tusche zu bemalen. Die (originellen) Bilder sind also allesamt in Handarbeit entstanden, ganz altmodisch analog, und nichts wurde digital entworfen oder bearbeitet.

So also kamen Ochs und Esel am Ende in die Weihnachtskrippen in aller Welt … und wie in jeder guten Geschichte, vor allem für Kinder, gilt auch hier: Ende gut, alles gut. Fast alles jedenfalls.

Buch: Veronika Fischer, Susanne Smajić: Krawall im Stall, Hardcover, 36 Seiten, Format 17×24 cm, 18 Euro, ab 23. Oktober erhältlich. Vorbestellung ab sofort unter https://www.krawall-im-stall.de/

Buchpräsentation: Neuwerk, Oberlohnstrasse 3, D-78467 Konstanz, Atelier Susanne Smajić, 23. Oktober, 17-24 Uhr.

Ausstellung: Winterwildwuchs Tägermoos, 04. November bis 31. Dezember, Gewächshäuser

JUD Bio-Jungpflanzen, Konstanzerstraße 61, CH-8274 Tägerwilen, https://www.winterwildwuchs.ch/

Text: Red. (Bilder: Susanne Smajić)