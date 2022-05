Kicken gegen Rassismus auf dem Konstanzer Schänzle

Am Samstag, den 25.6., wird, nach einer unter anderem durch Corona bedingten mehrjährigen Pause, das Turnier “Kicken gegen Rassismus” stattfinden. Zum dritten Mal nach 2015 und 2018 veranstaltet ein breites Bündnis regionaler Organisationen das Fußballturnier. Für einen Tag der freundschaftlichen Blutgrätsche soll das Schänzleareal in Konstanz im Zeichen von Fairness, Freiheit und gegen rassistische Diskriminierung stehen.

Nach wie vor ist Rassismus ein großes gesellschaftliches Problem, und der Fußball tritt dabei häufig in zwei Funktionen auf. Zum Einen demonstrieren sich rassistische Vorurteile immer wieder in der Welt des Fußballs. Sei es durch Alexander Gauland, der Jérôme Boateng nicht zum Nachbarn haben möchte, oder durch sogenannte “Fans”, die immer wieder negativ mit Affenlauten gegenüber Schwarzen Spielern auffallen.

Doch zum Anderen kann der Fußball auch einend agieren, indem er viele unterschiedliche Menschen zusammenbringt, die den Sport gemeinsam zelebrieren. Wir, Kicken gegen Rassismus Konstanz, möchten mit unserem Turnier die zweite dieser Funktionen hervorheben. Bereits zweimal wurde das Turnier “Kicken gegen Rassismus” in Konstanz ausgetragen. Dabei stellen verschiedene politische NGOs, aber immer wieder auch Sportvereine oder andere Gruppierungen, Fußballmannschaften, die an diesem Tag freundschaftlich aufeinandertreffen, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.

Dabei soll die sportliche Leistung nicht der Fokus der Veranstaltung sein, sondern der Spaß am gemeinsamen Sport. Die Mannschaften müssen sich daher auch auf dem Feld dem Fairplay-Gedanken verschreiben. Die Eröffnung des Turniers findet am 25. Juni um 9:50 Uhr mit einer Eröffnungsrede statt. Gespielt wird von 10 Uhr Morgens bis 17 Uhr Nachmittags parallel auf zwei Kleinfeldern. Jede Mannschaft besteht dabei aus 6 Spielenden plus Auswechselbank. Abseits der Spielfelder ist für Verpflegung gesorgt und politische Organisationen informieren über ihre Aktivitäten.

Organisiert und unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von: Save Me Konstanz, Solibündnis Rojava, Café Mondial, Fridays for Future Konstanz, Amnesty Konstanz, Amnesty Bodensee, Seebrücke Konstanz, Tischfussballclub Konstanz e.V. und der kurdischen Frauengruppe.

Interessierte Mann- und Frauschaften können sich gerne unter kicken@cafe-mondial.de für das Turnier anmelden. Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten. Infos auch unter: +49 1577 40 18080

Text: Medienmitteilung Cafe Mondial

Bild: Pixabay