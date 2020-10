Jugend trifft und checkt KandidatInnen für die Landtagswahl 2021

Der Termin für die kommenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg rückt allmählich näher. Damit sich auch die Jugendlichen ein Bild davon machen können, welche Frauen und Männer aus dem Kreis Konstanz am 14. März 2021 in den 17. Landtag einziehen möchten und welche Ziele diese KandidatInnen haben, lädt der Kreisjugendring Konstanz e.V. am Freitag den 23. Oktober in Singen zum „Jugenddialog“ ein.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Singen am Freitag, den 23.10.2020 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr im Kinder- und Jugendkulturcentrum „Blaues Haus“ in Singen statt. Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren haben die Möglichkeit, den KandidatInnen Fragen rund um die Themen parlamentarische Politik, Jugendbeteiligung, Wahlen und ehrenamtliches Engagement zu stellen. Und umgekehrt dürfen auch die KandidatInnen ihrerseits Fragen an die Jugendlichen, deren Interessen sie nach der kommenden Landtagswahl auch berücksichtigen sollten, stellen.

Das Projekt „Was uns bewegt“

Der Jugenddialog in Singen ist einer von vier Jugenddialogen, die derzeit in Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes „Was uns bewegt“ stattfinden. Ziele der Jugenddialoge sind der Meinungs- und Informations-Austausch des Landtagspräsidiums und der Abgeordneten sowie der KandidatInnen für die Landtagswahl 2021 mit jungen Menschen in Baden-Württemberg. Die Ergebnisse der vier Jugenddialoge werden am 5. November 2020 im Landtag in einer Abschlussveranstaltung vorgestellt.

MM/UP

Was: Jugenddialog – Komm mit den KandidatInnen für die Landtagswahl 2021 ins Gespräch. Wann: Freitag, 23. Oktober 2020, 13.30 bis 16.00 Uhr. Wo: Blaues Haus, Freiheitsstraße 2, 78224 Singen.

Anmeldung unbedingt erforderlich: info@kjr-konstanz.de