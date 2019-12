Jetzt kommt Thorbecke

(red) Wie soeben die Fraktion der Freien Grünen Liste (FGL) mitteilte, wird es Anfang 2020 einen Wechsel bei den Grünen geben. Elisa Coccorese, gerade eben gewählt, wird ihr Studium in Neuseeland fortsetzen. Und da das nicht eben um die Ecke liegt, wird für sie Christel Thorbecke ab 1. Februar in den Rat nachrücken. Die aktive Baumschützerin, bekannt geworden durch ihr Engagement beim Pappelfrevel im Tägermoos, schrammte bei der vergangenen Kommunalwahl im Mai wie auch schon bei der Wahl 2014 nur knapp an einem Mandat vorbei. (Foto: FGL)