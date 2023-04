Handlungsprogramm Fußverkehr: Bürgerveranstaltung

Über eine Online-Befragung hatte das Amt für Stadtplanung und Umwelt kürzlich interessierte BürgerInnen aufgerufen, sich an der Bewertung und Priorisierung von Maßnahmen zur Verbesserung im städtischen Fußverkehr zu beteiligen. Dazu gibt es am Mittwoch eine öffentliche Veranstaltung. Hier die Einladung.

Im Rahmen einer Bürgerveranstaltung am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr im Ratssaal werden erste Zwischenergebnisse vorgestellt. Gleichzeitig können die TeilnehmerInnen die Prioritäten in der Veranstaltung vor Ort bewerten.

So haben alle BürgerInnen die Möglichkeit, sich am Bewertungsprozess zu beteiligen. Für Fragen werden an diesem Abend VertreterInnen der Stadtverwaltung und des Planungsbüros zur Verfügung stehen, welche das Handlungsprogramm Fußverkehr entwickelt hat. Der ursprünglich geplante Termin am 13. April im Wolkensteinsaal entfällt.

Im Handlungsprogramm Fußverkehr sind Handlungsempfehlungen formuliert, keine konkret ausgearbeiteten Maßnahmen. Diese werden erst nach Fertigstellung der Prioritätenliste im Anschluss an die Veranstaltung am 19. April ausgearbeitet. Die Auswertung der Bürgerbeteiligung wird nach der Veranstaltung veröffentlicht, die Teil des Bewertungsprozesses ist.

Geplant ist, dass die ersten mindestens zehn Maßnahmen aus der Kategorie Priorität 1 im Jahresprogramm 2023/24 umgesetzt werden. Voraussetzung ist ein Beschluss des Technischen- und Umweltausschusses, dem die Prioritätenliste sowie die ersten (mindestens) zehn Maßnahmen für das Jahr 2023/24 im Juli dieses Jahres vorgelegt werden.

Schon jetzt bedankt sich die Stadtverwaltung für die konstruktive Teilnahme an der Online-Umfrage, bei der 3.800 Einträge abgegeben wurden.

Text: Stadt Konstanz, Bild: O. Pugliese