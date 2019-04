Grüne über die internationale Rolle der EU

Der Konstanzer Kreisverband der Grünen lädt für den 29.4. zu einer Veranstaltung ins Restaurant Steg 4 in Konstanz ein. Thema: „Europa als Friedensmacht? Die Rolle der EU in der internationalen Politik“. Als Podiums­diskussion angekündigt, handelt es sich natürlich um eine handfeste Wahl­ver­an­stal­tung, mit der die Partei auf Stimmenfang für die Europawahl am 26. Mai geht. Auf dem Podium sitzt denn auch ein grüner Europa­kandidat aus Berlin, umrahmt von zwei DozentInnen der Uni Konstanz.

Anzeige

Was zur Sprache kommen soll, beschreiben die Kreisgrünen in der Einladung so: „Im Rahmen der Podiumsdiskussion diskutieren wir die Frage, inwiefern die EU auf der internationalen Bühne Demokratie und Menschenrechte fördern kann und ob sie hierbei einen effektiven Gegenpol zur ‚America First‘-Strategie der US-amerikanischen Trump-Regierung darstellen kann. Wir befassen uns schwerpunktmäßig mit der Rolle der EU in osteuropäischen Ländern, zum Beispiel in Russland und der Ukraine, aber auch in den osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU, wo in den letzten Jahren Erosionsprozesse bei der Achtung von Demokratie und Rechtsstaat zu beobachten sind. Wir werden außerdem ebenfalls einen Blick auf die Situation in afrikanischen Ländern werfen, wo die EU potentiell in einen Wettbewerb mit anderen aufstrebenden Mächten, insbesondere China, kommt.“

Anzeige

Als Protagonist des Abends haben die Grünen Dr. Sergey Lagodinsky (Foto) eingeladen, grüner Europakandidat aus Berlin „mit langjähriger Expertise bei den Themen Menschenrechte und Demokratieförderung“. Flankiert wird er auf dem Podium vom Konstanzer Uni-Professor Dr. Wolfgang Seibel („Professor für Innenpolitik und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz und Forscher zur Rolle von internationalen Organisationen in Demokratisierungsprozessen“) und Dr. Anja Osei („Forschungsgruppenleiterin im Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft der Universität Konstanz und Expertin auf dem Gebiet der Demokratieförderung in afrikanischen Staaten“).

Anzeige

MM/jüg

Termin, Ort und Zeit: Montag, 29. April 2019, Restaurant Steg 4, Hafenstrasse 8 in Konstanz, oberer Saal, 19:30 Uhr