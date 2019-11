Grün-schwarze Regierung: Hochschulen in Gefahr?

Unter diesem Titel lädt die Juso-Hochschulgruppe Konstanz kommenden Montag zu einer Diskussion mit Gabi Rolland (Bild) ein. Aktuell verhandeln Land und Hochschulen über den Hochschul­finanzierungsvertrag. Landesstudierenden­vertretung und Hochschulen klagen gleichermaßen über Unterfinanzierung, die sich unter anderem in prekären Arbeits­verhältnissen, schlechter Infrastruktur und unzureichender Digitalisierung äußert.

Letzten Dienstag gingen über 1600 Studierende der beiden Konstanzer Hochschulen auf die Straße, um auf die Missstände hinzuweisen. Alleine das zeigt, wie brisant die Situation ist und dass umgehend Handlungsbedarf besteht.

Gabi Rolland ist als Mitglied des Landtages und Sprecherin der SPD für Hochschulpolitik direkt in dieses Thema involviert. In der Vergangenheit traf sie sich regelmäßig mit Studierendenvertretungen und lud schließlich die Landesstudierendenvertretung in den Wissenschaftsausschuss des Landes ein, um dieser Gelegenheit zu geben, direkt Stellung zu den Finanzierungsvorschlägen seitens der Landesregierung zu nehmen.

Auch Jens Apitz, Kanzler der Universität Konstanz, wird an der Diskussion teilnehmen. Seit 1999 ist Apitz Kanzler der Universität und somit Leiter der gesamten Universitätsverwaltung.

MM/hr (Foto: Veranstalter)

Wann? Montag, 2.12.2019, 18 Uhr Wo? Universität Konstanz, Raum R611