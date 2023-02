Glossen und Kuriositäten mit Musik

Am 5. März findet im Festsaal des Inselhotels das nächste Kammerkonzert der Südwestdeutschen Philharmonie statt. Dieses Mal soll es heiter bis wolkig werden, wenn Roland Wallisch unter dem Titel „Das Hüsteln in der Elbphilharmonie“ seine beliebten Glossen vorträgt, begleitet von Klarinette und Akkordeon.

Sechseinhalb Jahre lang hat Roland Wallisch Woche für Woche in seiner Rubrik „Nur mal so“ im Wochenendteil des „Südkuriers“ Alltägliches und weniger Alltägliches unter die Lupe genommen und daraus seine Glossen gestrickt. Einmal hat er konstruktive, hochkünstlerische Vorschläge zum Hüsteln der Zuhörer in der Elbphilharmonie in Hamburg unterbreitet. Ein anderes Mal spürte er dem wohltuenden Effekt eines Schubert-Oktetts beim G8-Gipfel nach. Dieses und anderes aus seiner Sammlung gibt’s als Lesung in einem Inselkonzert am 5. März im Inselhotel in Konstanz. Den passenden musikalischen Rahmen in Form von Tangos, Jazz oder auch Walzern mit Musik – u.a. von Erik Satie und Astor Piazzolla – bieten Alexander Messmer am Akkordeon und Erich Born an der Klarinette.

Konzertkarten sind bei der Südwestdeutschen Philharmonie (Mo–Fr 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr), der Theaterkasse im KulturKiosk (07531 900-2150), bei der Tourist-Information am Hauptbahnhof sowie in allen Ortsteilverwaltungen erhältlich. Tickets können auch im Internet gekauft und ausgedruckt werden.

Eine Kombikarte ermöglicht es, den Konzertbesuch mit einem anschließenden Mittagessen im Restaurant des Inselhotels zu verbinden. Diese Kombikarten sind beim Veranstaltungsbüro des Inselhotels, Tel. 07531 125 466 erhältlich. Kombikarte Konzert & Essen: 59 Euro, Kinder essen à la carte.

Konzert: Glossen und Kuriositäten zu Klarinette und Akkordeon

Wann: Sonntag, 05.03.2023 um 11.15 Uhr

Wo: Inselhotel, Auf der Insel 1, 78462 Konstanz

Karten: 18 Euro, freie Platzwahl

Text: MM, Bild: Privat.