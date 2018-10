Frühstück mit dem Vonovia-Vorstand?

Die Konstanzer Landtagsabgeordnete Nese Erikli mischt sich wieder einmal medienwirksam ein: Sie bringt Verantwortliche von Vonovia und MieterInnen aus der Konstanzer Schwaketenstraße zusammen. Mit dabei natürlich Politiker der eigenen Partei und der Mieterbund Bodensee. Passieren soll das alles bereits am kommenden Samstag in Konstanzer Vonovia-Wohnungen.

Zu einem Frühstück wird es wohl nicht kommen (obwohl: Das wäre mal eine nette Geste), wenn Klaus Freiberg (Vorstandsmitglied Vonovia) und Chris Kühn (wohnungspolitischer Sprecher, Bündnis 90/Die Grünen) am nächsten Samstagmorgen, 6. Oktober, von 8.30 bis 10 Uhr die MieterInnen in der Schwaketenstraße zu einer Stippvisite heimsuchen. In ihrem Schlepptau wohl Herbert Weber vom Mieterbund und Nese Erikli, die sich solche medienwirksamen Auftritte selten entgehen lassen.

„Vorgesehen ist die Besichtigung von zwei Wohnungen und ein anschließendes Gespräch. Hier sollen auch die Mieterinnen und Mieter vor Ort zu Wort kommen“, verspricht Erikli in ihrer Einladung. Eine solche Diskussion wird sich auch kaum vermeiden lassen, wenn die Kolonne durch die Wohnungen tappt.

Zur Erinnerung: Die MieterInnen setzen sich zur Wehr gegen Deutschland größten Wohnungshai. Vonovia ist gerade dabei, in den Hochhäusern der Schwaketenstraße „Modernisierungsumbauten“ vorzunehmen, deren Sinn wesentlich darin besteht, nach Abschluss der Arbeiten die Mieten um bis zu 40 Prozent anheben zu können. Dagegen wehrt sich, wie seemoz mehrfach berichtete, die „MieterInitiative Konstanz-Schwaketen“ mit Unterstützung des Mieterbundes. Auch sie soll am Samstag zu Wort kommen.

Übrigens: Nese Erikli bittet Interessierte um eine Voranmeldung über wahlkreis@nese-erikli.de Der Andrang dürfte wohl massenhaft werden.

MM/hpk