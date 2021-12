Freidenken Konstanz – eine Bande honoriger Bürger (II)

Im zweiten Teil unseres Textes über die Gruppe „Freidenken Konstanz“ geht es um den Einsatz der Freiheitsliebenden für das Kindeswohl und um die Entlarvung einer verlogenen PolitikerInnenkaste, die Impfung predigt, sich selbst aber nur Kochsalzlösung spritzen lässt. Es ist höchste Zeit, dass wir Lämmer endlich unsere Augen öffnen und erkennen, wo unsere Schlächter stehen.

Teil I lesen Sie hier.

Der Spezialist im Entlarven der verruchten Politik ist bei „Freidenken Konstanz“ aber der wahrscheinlich promovierte Impf- und Politikwissenschaftler Josef Brandstetter, der wie kein anderer die Missstände in unserem Lande durchdringt und geißelt und sich nicht mal ein X für ein X vormachen lassen würde. Damit sein Freidenken auf den ersten Blick erkennbar wird, hat er auch gleich noch einige lästige Regeln der von oben verordneten deutschen Zwangssprache über Bord geworfen. Leider erschwert das Verblendeten wie mir (noch dazu, weil ich Frau bin?) manchmal das Verständnis seiner inhaltsreichen Worte, aber sie sind immer des genauen Lesens wert.

Experten am Werk

Zum Bild eines weiteren heulenden Kindes mit einer Spritze im Arm schreibt er: „Wenn du meine Tochter wärst würden die nicht impfen und sie werden auch kein anderes Kind mehr impfen. Ihr Mütter und Väter was seid ihr für Menschen das Kind hat mehr Verstand. Warum kriegen solche Menschen Kinder.“

Es sind aber nicht nur die Kinder, die ihn besorgt innehalten lassen. Es geht um das Video eines Redners (verlinkt am 18.10.), der berichtet, er habe als Luftfahrttechniker ein Flugzeug zum Sprühflugzeug für giftige Substanzen mit umgebaut, das jetzt über Deutschland im Einsatz sei. Nach seinem Besuch bei seiner grünen Abgeordneten, der er die Beweise vorlegen wollte, habe er auf Druck von ganz oben sofort seinen Job verloren. Brandstetter, dieses Mal ganz Klimaexperte, resümiert wie immer souverän und sachkundig: „Die verbrecher gehören hinter das sprühen Flugzeug gehängt. Und dann sagen wir haben Klima Veränderungen. Nein das sind die verbrecher wo das Klima Veränderungen machen mit Gewalt. Vielleicht waren die auch dabei bei der Flutkatastrophe“ Klimaproblem gelöst, einfach die richtigen Leute aufknüpfen, der Herr packt das Unkraut scheint’s gern an der Wurzel.

Geimpfte bitte melden

So auch im Fall des (eher zweifelhaften) Berichtes vom 16.09. über Impfschäden einer 16-Jährigen, die nur wieder gesund werden will. Brandstetters Reaktion: „Türken das Kind will sein Leben zurück Wenn ich Vater von diesem Kind wäre. Du hättest keine. R….. M….“ So veredelt er auch einen Bericht von de.rt.com[1], dass es kaum Meldungen über Covid-19-Tote, aber viele Todesfälle nach der Impfung gebe, mit seinen Gedanken: „Es werde mal gut wenn sich alle mal geimpft sich melden würden was mit ihnen Bassirt. Und die Hinterbliebene von den gestorben wo geimpft worden. Das wird nämlich alles verducht. Das mal Licht in den sumf kommt. Und wieviele dobelt geimpfte im Krankenhaus liegen. Ich habe von einer Krankenschwester gehört das nur geimpfte bei ihnen im Krankenhaus liegen.“ Sein Fazit: „Warum werden die verbrecher nicht ins Gefängnis geholt. Wo sind die Bundeswehr und holen die verbrecher ab“. „Ich sage das schon vor 80 Jahren wurden die Menschen zum Duschen geschickt. Heute werden sie zum impfen geschickt.“

Aber der Mann durchschaut natürlich, wer wirklich hinter der Massenvernichtung steckt: Die Politiker, die sich selbst nur schauimpfen lassen, weil sie wissen, dass die Impfstoffe in Wirklichkeit tödlich sind. Herrn Kretschmann schreibt er ins Stammbuch: „Last dich mal impfen. Und nicht eine scho Impfung [wohl Show-Impfung, seemoz] machen. Beweis es mit einem Bluttest und nicht über andere maul aufreißen“ Natürlich weiß man bei „Freidenken Konstanz“ auch, dass sich Politiker medienwirksam impfen lassen – aber natürlich nur mit Kochsalzlösung, denn sie stehen ja auf der anderen Seite der Verschwörung und wissen Bescheid: „Dann müssen wir bei den Politiker in Anfangen. Die haben sich impfen lassen vom Flächen [wohl Fläschchen, seemoz] 1 Nummer da ist Kochsalslösug drin. Und wenn sie das Gegenteil sagen. Muss ein Blutest das beweisen. Glaube ihr wenn sie sich in Slowenien die Politiker in mit dem Flächen Nummer 1 impfen lassen von Beiotek. Was glaub ihr der Impfstoff kommt aus Deutschland Die Politiker in haben sich impfen lassen der Nummer 1 wo Kochsalslösug drin ist Habt ihr einen Politiker in oder von den Verwaltung oder OP auf der Endensifbetten [Intensivbetten, seemoz] gehört. Wacht endlich auf, sonst ist es zuspät“. Die Leute handeln aus Sicht dieses freidenkenden Experten, der als Profilbild ein Stück fruchtbarer (deutscher?) Scholle verwendet, nicht aus guter Absicht, sondern wollen das ganze Land vergiften.

mRNA ist garantiert tödlich

Der Hit aber ist ein Link, den Mü-Pe am 17.12. gepostet hat und der wahrlich in der Lage ist, einem die Augen für die Realität hinter dem Schein zu öffnen. Dort verbreitet ein durch sein weißes Hemd als hochrangiger Experte ausgewiesener namenloser Mensch die Wahrheit über die mRNA-Impfstoffe, die nicht etwa, wie es sonst heißt, nur oberflächlich, sondern im Gegenteil, äußerst intensiv getestet wurden. Dass die Ergebnisse verschwiegen wurden, wundert wenig: „Die Technologie wurde zuerst an humanisierten Mäusen getestet, und nach zwei Monaten waren 100 Prozent der Mäuse gestorben.“ Tests an Affen hatten dann dasselbe Ergebnis: „Bei der Autopsie wurde mRNA in allen Organen im Körper gefunden.“ Die Experimente wurden also durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Impfstoff zu 100% tödlich ist, wie kein Geringerer als auch ein Nobelpreisträger bestätigt haben soll. Da aber zwei Monate eines Mäuselebens zwei Jahren eines Menschenlebens entsprechen … sind alle Geimpften binnen zwei Jahren mausetot.

Eine Bande seltsamer BürgerInnen

Wäre es nicht so tragisch, müsste man lachen: Gerade in Deutschland fühlen sich scheint’s viele Menschen, die diesen Staat seit Jahrzehnten treu und brav und ohne auch nur einmal zu murren mit ihren Steuern finanzieren, plötzlich als Holocaust-Opfer, weil sie in der Öffentlichkeit eine Maske tragen sollen, um sich und andere nicht anzustecken. Sie leben in einer Welt der Andeutungen, der zumeist namenlosen unbekannten Experten, des tiefen Wissens über die Zusammenhänge des Weltgeschehens, für die es keine handfesten Beweise gibt außer dem eigenen Glauben daran. Nur das Unwahrscheinliche ist wahrscheinlich, nur das Unglaubwürdige glaubwürdig.

Es ist eine Umwertung aller Werte, und freies Denken ist dann am einfachsten und fruchtbarsten, wenn man es gar nicht erst mühsam auf wissenschaftliche Untersuchungen gründet, sondern auf nicht belegbare Behauptungen, auf angebliche Fakten zurückgreift, die das Internet zuhauf anbietet. Aus Tatsachenbehauptungen lässt sich bekanntlich ziemlich viel schlussfolgern.

Die Kirche der Eingeweihten der letzten Tage

Dabei ist allerdings eins auffällig: Bei aller vorgeblichen Diskussionsfreude ist das eine ziemlich homogene Blase von Menschen, deren Denken zutiefst religiös, nicht wissenschaftlich strukturiert ist: Hier zählt der tiefe gemeinsame Glaube der Eingeweihten an so etwas wie den „Deep State“ der Trump-Anhängerschaft – dies ist nicht der Versuch, das Weltgeschehen rational zu durchdringen, um zu halbwegs realitätsnahen Schlüssen zu gelangen. Es ist demnach auch kein Wunder, dass zustimmende Bezüge auf die Politik hier nach dem Motto „Das wird man doch noch mal sagen dürfen“ fast immer sehr weit nach rechts verweisen. Wer sich als politisch neutral versteht, kümmert sich nicht um rechte Verstrickungen.

Das entstehende Bild ist letztlich finster. Die wissenschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Eliten haben eine Pandemie erfunden, um uns zu gängeln und dann durch einen zu 100% tödlichen Impfstoff in möglichst großer Zahl zu ermorden. Das entbehrt eigentlich jeder Logik (und wird wohl deshalb um so inbrünstiger geglaubt): Bill Gates will die Welt beherrschen, und dazu bringt er erst mal von langer Hand seine Kunden und künftigen Untertanen, die ja eigentlich wie bekloppt Microsoft-Produkte konsumieren und ihm als künftigen Weltherrscher huldigen sollen, um. Die Politik ermordet ihre Wähler, ihr Staatsvolk und ihre Steuerzahler, um hinterher ganz allein zu sein (vielleicht mit den paar Ungeimpften, die die große Ausrottung ja überleben könnten, aber für diese Erleuchteten dürften dann ja ein paar Gewehrkugeln langen)? Und unsere Wirtschaft schließlich will den Lockdown, damit Airlines und Beherbergungsgewerbe, Läden und Gaststätten massenhaft pleite gehen, ehe dann die Arbeitnehmer, die es doch auszubeuten gilt, an den Impffolgen verrecken.

Schöne neue Welt des freien Denkens.

[1]Eine nach eigenen Angaben in Moskau ansässige „Autonome gemeinnützige Organisation ‚TV-Novosti'“. Dem Logo eher nach eine Gründung des russischen Staates, der laut Wikipedia „als Auslands-Propagandakanal der russischen Regierung“ kritisiert wurde.

Die Zugriffe auf die Facebook-Gruppe erfolgten am 17.12. und 18.12. Da Inhalte immer wieder zurückgezogen werden, sind vielleicht nicht mehr alle hier erwähnten Posts zum Zeitpunkt des Erscheinens nachvollziehbar.