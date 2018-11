Es geht um die Zukunft des Cafés Mondial

Das Café Mondial ist ein Erfolgsmodell – darin sind sich alle einig: die Mondialisten sowieso, die Stadt­verwaltung und die FreundInnen der internationalen Begegnungsstätte am Palmen­haus im Konstanzer Paradies ohnehin. Problematisch höchstens, dass das Sozial­gebäude im Palmen­haus­park, bisheriges Domizil des Cafés, 2019 abgerissen wird. Es gilt also, Ersatz zu schaffen, aber auch da sind sich alle Beteiligten einig.

Wenn sich am morgigen Dienstag der Technische und Umweltausschuss (TUA) trifft (öffentliche Sitzung am Dienstag, 20.11. ab 17 Uhr, Sitzungssaal des VGL, Untere Laube 24), dann präsentiert das Hochbauamt einen Vorschlag, dem auch der Vorstand des Café Mondial Konstanz e.V. zustimmen kann: Es soll, nur wenige Schritte vom derzeitigen Domizil entfernt, die Stadt Konstanz als Bauherr einen kleineren Anbau an das bestehende Palmenhaus errichten. Und der Café Mondial e.V. beteiligt sich wie beim Umbau des Sozialgebäudes auch jetzt wieder am Innenausbau und der Ausstattung des neuen Gebäudes.

Entstehen soll ein Begegnungsraum mit 100 Quadratmeter Grundfläche nebst einer Unterkellerung, in der Toiletten und Lagerräume untergebracht werden können. Die Kosten werden mit 450.000 Euro veranschlagt, die allerdings erst noch in den Haushaltsplan aufgenommen werden müssen. Dazu braucht es die Zustimmung jetzt im TUA und Anfang Dezember im Haupt- und Finanzausschuss. Letztlich entscheidet dann der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13. 12.

Fraglich ist höchstens noch, ob der Umzug übergangslos organisiert werden kann. Der Mietvertrag für das Café Mondial läuft zum August 2019 aus. Und ob bis dahin der Neubau steht, ist zumindest unsicher. Womöglich lässt sich der Mietvertrag noch verlängern … Auch das wird Gegenstand der nun anstehenden Beratungen sein. Denn inhaltlich ist man sich auf allen Seiten einig – das Erfolgsmodell Café Mondial wird eine Zukunft haben.

hpk (Foto: Café Mondial)