Erinnerung an die Opfer

Der November ist nicht nur der Monat der Reichspogromnacht 1938, sondern seit langem auch dem immer wichtiger werdenden Gedenken an sämtliche Opfer des Nationalsozialismus gewidmet. Aus diesem Anlass gibt es in Konstanz am 9. November wieder eine Reinigungsaktion und Mahnwache an den Stolpersteinen in der gesamten Stadt unter dem Motto „Den Toten ehrendes Gedenken und Mahnung für heute!“. Teilnehmen können alle interessierten Menschen nach einer vorherigen Anmeldung per Mail.

Die Initiative Stolpersteine für Konstanz wird sich auch dieses Jahr an der dezentralen bundesweiten Mahnwache zur Pogromnacht beteiligen. Bei der Mahnwache anlässlich der Pogromnacht wird aller Opfer des Nationalsozialistischen Regimes gedacht – wie ja auch Stolpersteine für alle Opfer verlegt werden, für politisch Verfolgte, Juden und Jüdinnen oder „Euthanasie“-Opfer ebenso wie für Sinti, Roma, Schwule und Deserteure …

Stolperstein-Mahnwache

Bei der Mahnwache werden die Stolpersteine in der Stadt geputzt, zum Gedenken wird an jedem Stein eine Kerze entzündet, eine Blume niedergelegt und über die Schicksale informiert. In der Zeit von 17:30–17:50 Uhr können Kerzen, Blumen und Putzmittel kostenlos vor dem Café Wessenberg, Wessenbergstraße 41, 78462 Konstanz, abgeholt werden.

Wann: 9. November in der Zeit von 18:00–18:30 Uhr. Wie: Interessierte können sich hier im Internet auf einer Karte oder in einer Liste einen Stolperstein aussuchen und sich per Mail oder telefonisch unter 919 006 (täglich 11:00-23:00 Uhr) anmelden.

„Adressat unbekannt“ fällt aus

Eigentlich sollte am 10. November 2020 im Wolkensteinsaal des Kulturzentrums am Münster eine musikalische Lesung „Adressat unbekannt“ mit dem Ensemble „Lautwärts“ stattfinden. Diese Veranstaltung fällt aus, soll aber in einem Jahr, voraussichtlich am 10. November 2021, nachgeholt werden.

MM/red (Bild: Synagoge in Konstanz, 1938 während der November-Pogrome zerstört; Autor unbekannt, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)