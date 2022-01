Neuer Jugendchor in Konstanz wird gegründet

Man mag denken, es sei Irrsinn, inmitten einer Pandemie einen neuen Chor zu gründen. Doch der ChorohneNamen aus Konstanz geht genau diesen Weg und erweitert das kulturelle Angebot für Jugendliche um einen Jugendchor. Wer mitsingen will, sollte sich sputen, denn es geht bereits am 13. Januar mit der ersten Probe los.

Chorleiter Thomas Möller hat für den Start ein vielfältiges Repertoire aus Pop („Thinking out loud“, Ed Sheeran), Funk („Uptown Funk“, Mark Ronson & Bruno Mars) und Filmhits („This is it“, Greatest Showman) im Gepäck. Geplant sind außerdem ein Beatboxing-Workshop, ein Bühnencoaching und ein Chorwochenende. Ein fulminantes Konzert im September wird die erste Projektphase des Jugendchores abschließen.

Bis dahin profitieren die Jugendlichen von einem für sie kostenfreien Angebot, denn die Neugründung wird im Impulsprogramm „Kultur nach Corona“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Wie es danach weitergeht, entscheiden die Sänger:innen dann selbst.

Der neue Chor setzt auf Vielfalt und Mitgestaltung. Er soll eine Begegnungsstätte werden für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Konstanz, Kreuzlingen und Umgebung, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und musikalischer Erfahrung. Die musikalische Richtung ist nicht vorgegeben, sondern ergibt sich dauerhaft aus den Wünschen und Vorlieben der Mitglieder.

Fakten zum Jugendchor

Der Jugendchor probt immer donnerstags, von 20:00 bis 21:30 Uhr, in der Aula der Grundschule Petershausen.

Alle Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren sind willkommen, ob Neuling oder mit Chorerfahrung. Interessierte melden sich bitte bei youth@chorohnenamen.de.

Die erste Chorprobe findet am 13. Januar 2022 statt.

Weitere Informationen sind auf chorohnenamen.de/youth/ zu finden.

Ansprechpersonen

Daniel Weißmüller, Jugendbeauftragter ChorohneNamen, youth@chorohnenamen.de

Thomas Möller, Chorleitung, baritonmoeller@t-online.de

Der Chorleiter Thomas Möller

Thomas Möller ist ausgebildeter Opernsänger. Seit 15 Jahren arbeitet er auch mit Chören und Orchestern und als Gesangslehrer. Im Hessischen Chorverband war er in der Organisation und in der Fortbildung tätig. Für dieses spezielle Projekt bringt er viel Erfahrung als Leiter von Kinder-, Jugend- und Schulchören mit. Mit seinen Chören, Bands und Orchestern brachte er unterschiedlichste Projekte zur Aufführung, unter anderem am Landestheater Wiesbaden.

„Die positiv integrative Wirkung von Musik auf Menschen unterschiedlichster Herkunft, Bildung und Lebenslauf kann ich als Lehrer mit über 25 Jahren Berufserfahrung immer wieder beobachten“, sagt Thomas Möller. „Meine Arbeit als Chorleiter ist immer auf die Bedürfnisse des Einzelnen, auf stimmliche Veranlagung und musikalische und soziale Vorbildung, aber auch auf die Zielsetzung im jeweiligen Chor ausgerichtet.“

Der ChorohneNamen

Der ChorohneNamen Konstanz (www.chorohnenamen.de) besteht seit 2009. Seit 2015 organisiert er sich als eingetragener Verein, dessen Gemeinnützigkeit vom Finanzamt Konstanz anerkannt ist. Seine Vereinsgeschichte zeichnet sich durch viele Auftritte, aber auch durch die Teilnahme am Chorwettbewerb auf dem Deutschen Chorfest in Stuttgart aus. Der Chor sang mehrere nationale und internationale Kooperationskonzerte, zum Beispiel im französischen Fontainebleau und im tschechischen Tábor, zwei Partnerstädten von Konstanz.

Der Chor fühlt sich in der Pop- und Rockmusik der 1980er Jahre wohl, unternimmt aber auch immer wieder Ausflüge in neuere und neueste Musik. Neben einem hohen musikalischen Niveau, das dem Laienchor sehr am Herzen liegt, ist ihm eine gute Vernetzung in der hiesigen Kultur- und Chorszene sehr wichtig.

In der Corona-Zeit verlor der Chor zunächst ein Drittel der Mitglieder verloren, dennoch wurde durchgehend geprobt, mehrere Monate sogar online. Nach Wiederaufnahme der gemeinsamen Präsenzproben wurde auch die frühere Mitgliederstärke von 50 Sänger:innen wieder erreicht.

Text: MM/red, Bild: Sabrina Geigges