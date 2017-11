Eilmeldung: Keine Entscheidung in Kreuzlingen

(hpk) Bei der heutigen Wahl zum Kreuzlinger Stadtoberhaupt, dem Stadtpräsidenten, dem Schweizer Gegenstück zum bundesdeutschen Oberbürgermeister, gab es erwartungsgemäß noch keine Entscheidung – die fällt erst in der Stichwahl am 21. 1. 2018. Die besten Chancen hat dabei der parteilose Thomas Niederberger, der am 26. November mit 1417 die meisten Stimmen unter sechs KandidatInnen auf sich vereinigen konnte, sowie Edith Wohlfender-Oerting (SP) mit 760 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,9 Prozent.