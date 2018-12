Die Solidarität mit Griechenland ist grenzenlos

Sie nennen sich „Messinis Gea“ (Messinas Erde) – die 20 Bauern rund um Vassilis Bournas, die sich zu dieser Kooperative zusammengeschlossen haben. In ihrem Heimatdorf Daras auf dem Peleponnes versuchen sie, nachdem sie in der Krise, die Griechenland seit Jahren schüttelt, erwerbslos geworden waren, neues, ökologisches und solidarisches (Land)Wirtschaften. Sie verdienen alle gleich viel und geben alle etwas von ihrem Verdienst ab. Nächsten Sonntag bringen sie ihr Mazi-Olivenöl nach Konstanz.

Dutzende Konstanzerinnen und Konstanzer haben das Mazi-Öl geordert oder auch schon vorher übers Internet gekauft: Fünf-Liter-Kanister zum Preis von 50 Euro und Ein-Liter-Flaschen zum Preis von 12 Euro – davon gehen je ein Euro pro Liter an die Kifa-Sozialpraxis und Apotheke in Athen, die seit 2014 von Initiativen in Konstanz und dem Hegau unterstützen wird.

Öl und Infos aus Athen

Im Café Mondial im Konstanzer Palmenhauspark wird das Öl am nächsten Sonntag, 9. Dezember, zwischen 18 und 21 Uhr verteilt. Dazu gibt es – bei griechischem Imbiss, griechischem Wein und griechischer Musik – zuhauf Informationen über das „neue Wirtschaften“ der Kooperativen, aber auch über die aktuelle soziale und politische Lage in Griechenland. Giorgos Chondros (s. Aufmacherfoto) von der Syriza-Regierung kommt eigens aus Athen eingeflogen, um die Gäste auf den neuesten, nicht durch hiesige Medien gefilterten, Stand zu bringen.

Organisiert wird das alles vom Verein „seemoz. e.V.“, mit Unterstützung vom GNH, dem „Gesundheitsnetzwerk Hegau e.V.“, einem Zusammenschluss von Apothekern und Ärzten, die seit Jahren mit Medikamenten- und Geldspenden die Arbeit der Solidarklinik in Athen fördern. Dort werden GriechInnen, die sich vor allem die extrem hohen Zuzahlungen für Medikamente nicht mehr leisten können, und zunehmend auch Geflüchtete von griechischen Ärzten und Apothekern kostenlos behandelt und betreut.

Kontakte zwischen Hegau und Hellas

Erst vor zwei Monaten haben Gruppen von „seemoz e.V.“ und dem Gesundheitsnetzwerk Hegau die Kifa-Klinik in der Athener Altstadt und die „Gea“-Kooperative im Südwesten des Peleponnes und unweit von Kalamata, dem Zentrum des Ölivenanbaus, besucht – die Fotos zu diesem Artikel sind bei dieser Gelegenheit entstanden. Und die Informationen, die von den acht Besuchern mitgebracht wurden, haben ebenso wie die regelmäßige „seemoz“-Berichterstattung dazu beigetragen, dass die Monatsmiete und die Medikamenten-Lieferungen durch weitere Spenden für einige wenige Monate gesichert sind.

Dennoch kommt auch diese Hilfe weiterhin nicht ohne private Unterstützung hierzulande aus. Besuchen Sie also nicht nur die Aktion nächsten Sonntag im Café Mondial, sondern spenden Sie bitte weiter: Treuhandkonto Peter Mannherz bei der Volksbank Konstanz, IBAN: DE18692910000226191801, BIC: GENODE61RAD. Wir danken herzlich.

hpk (Text und Fotos)

