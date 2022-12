„Die Provinz lebt“ (67): Feministisches Antifaschistisches Kollektiv

Die Bodensee-Region ist viel bunter, vielfältiger und widerständiger, als die meisten Menschen ahnen – das zeigt die seemoz-Reihe, in der sich basisnahe, zukunftsorientierte, solidarische und/oder systemkritische Initiativen, Gruppen und Bündnisse vorstellen. Seit einiger Zeit gehört in Konstanz auch ein Frauenkollektiv dazu, das radikalere Formen des Feminismus vertritt.

Name: Feministisches Antifaschistisches Kollektiv, kurz FAK

Unser Anliegen: Die patriarchale Unterdrückung von Frauen und queeren Menschen kann nur durch den Zusammenschluss und beständigen Kampf gegen Patriarchat und Kapitalismus überwunden werden. Die Erkämpfung unserer Freiheit und die Bekämpfung all derer Kräfte, die revisionistische, faschistische und rückschrittliche Ideologien erstreben, muss international, aber auch in Konstanz, voranschreiten. Daher rufen wir auf, sich uns anzuschließen und erschaffen einen Raum ohne cis-Männer –um endlich all denen Gehör zu verschaffen, die sonst zum Schweigen gebracht werden. Wir vertreten eine radikalere Form des Feminismus, das heißt für uns, die Probleme patriarchaler Machtstrukturen in aller Tiefe zu analysieren und an ihrer Wurzel zu bekämpfen.

Wie wir arbeiten: Wir stehen ein für einen antikapitalistischen, möglichst hierarchiefreien, queer-solidarischen Ansatz, mit dem wir neben dem Kapitalismus und dem Patriarchat auch Faschismus in seinen Grundzügen und all seinen Facetten bekämpfen wollen. Wir schließen uns dem Erbe antifaschistischer Arbeit an und sehen die revolutionäre Kraft dieses Kampfes in der Befreiung von unterdrückten Geschlechtern. Dafür gestalten wir zusammen Aktionen und Kampagnen, um eine feministische Macht aufzubauen, die der Unsichtbarmachung unserer Geschlechter und Probleme entgegenwirkt.

Uns gibt es seit: April 2020, eine Neugründung gab es zum Anfang 2022 mit einem neuen Selbstverständnis.

Wir sind derzeit Ein Zusammenschluss von Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts im Patriarchat und Kapitalismus unterdrückt werden und beschlossen haben, dagegen vorgehen zu wollen.

Wir finanzieren uns durch Spenden und Solidaritätsstrukturen

Wir wünschen uns ein Ende dieses Systems der Unterdrückung und eine revolutionäre Befreiung von vor allem Frauen, queeren Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, Arbeiter*innen, Rentner*innen und allen anderen Menschen, die in ausgebeuteten, prekären und unterdrückenden Verhältnissen leben.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Wir veranstalteten einige Gesprächsangebote, bei denen wir über Formen der patriarchalen Gewalt aufklärten, die auf großen Anklang und Bestätigung stießen.

Aber es gibt auch Probleme: Unser Ziel, Teil eines antipatriarchalen und antikapitalistischen Kampfes zu sein, erscheint zunächst unerreichbar angesichts des enormen Ausmaßes dieses unterdrückenden Systems – wir befinden uns daher auch immer mit unseren eigenen Strukturen in dem Kampf, nicht unseren eigenen bürgerlichen und reformistischen Verinnerlichungen zu unterliegen, sondern an den großen Forderungen einer Befreiung festzuhalten. Als Gruppe haben wir deshalb den Anspruch an uns, in einem ständigen Reflexionsprozess mit unseren individuellen Privilegien zu stehen und Verschränkungen von patriarchaler Unterdrückung mit, zum Beispiel, Rassismus, Queerfeindlichkeit und Ableismus, miteinzubeziehen. Dabei benennen wir klar, dass wir nicht durch Gesetze und Quoten zufrieden zu stellen sind – eine Befreiung kann es nur in einem anderen System geben!

Und eine echte Befreiung kann nur die Befreiung aller sein! Wir sind die Zukunft, wir sind die Revolution!

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar über Menschen, die sich in unserer Arbeit wiederfinden. Bewusst bilden wir dabei mit dem FAK eine feministische Antifa-Gruppe, die ausschließlich aus Frauen, inter, nicht-binären, trans* und agender Personen besteht, also Menschen, die besonders unter dem System der cis-männlichen Vorherrschaft leiden und aktiv werden wollen, um gemeinsam langfristig andere Verhältnisse zu erkämpfen.

Wir wollen damit einen Raum bieten, der genau diesen Geschlechtern die politische Arbeit eventuell freier von Diskriminierung ermöglichen kann.

Uns kann man hier erreichen: Wir treffen uns jeden zweiten Dienstag um 19 Uhr im Café Mondial. Außerdem findet man uns auf Instagram und facebook unter @fakpatriarchy oder kann eine Mail schreiben an:

feministisches-antifa-kollektiv@riseup.net

Was es sonst zu sagen gibt: Wir haben auch ein Selbstverständnis, in dem nachgelesen werden kann, wofür wir uns sonst einsetzen und stark machen wollen.

Wir sind auch online präsent:

Instagram: @fakpatriarchy

facebook: @fakpatriarchy

Mail: feministisches-antifa-kollektiv@riseup.net

In der seemoz-Reihe „Die Provinz lebt“ stellen sich soziale, basisnahe, ökologische und andere progressive Initiativen, Gruppen und Bündnisse im Bodenseeraum vor. Wer seine/ihre Organisation hier präsentieren möchte: eine Mail an info@seemoz.de genügt!

