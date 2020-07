Die Provinz lebt (56): Waldkindergarten Konstanz

Wie enorm wichtig frühkindliche Entfaltungsmöglichkeiten sind, weiß die Gesellschaft langem. Denn zur Bildung gehört nicht nur das Einmaleins. Zentral sind Elemente wie die individuelle Entwicklung der Kinder, die selber am besten wissen, was sie brauchen und sich mit Energie, Neugier und in der Gruppe Kompetenzen aneignen, Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung ausloten und so ihre Umwelt schätzen lernen. Wie das geht, zeigen seit über zwanzig Jahren die Wurzelkinder von Konstanz.

Name: Die Wurzelkinder – Waldkindergarten Konstanz e.V.

Unser Anliegen: Wir möchten Kindern eine ganzheitliche und naturnahe Entwicklung ermöglichen. Das freie Spiel, einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit Mensch und Natur und die individuelle Förderung jeden Kindes sind uns ein großes Anliegen.

Wie wir arbeiten: In unserem täglichen Umgang mit den Kindern achten wir auf eine große Freundlichkeit zum Leben. Dazu gehört, sich Zeit zu nehmen für kurze und lange Begegnungen, kleine und große Entdeckungen, für wichtige, aber ebenso für unwichtige Gespräche. Erst in einem offenen Raum ohne Druck können Fragen, Schwierigkeiten und Probleme angemessen geklärt und verarbeitet werden. Manchmal wird auf diese Weise aus einer winzigen Beobachtung eine lange und nachhaltig prägende Projektarbeit.

Wir passen unsere Arbeit den natürlichen Rhythmen und Kreisläufen an. Im Frühjahr sehen wir zu, wie die Schneeglöckchen aus der Erde kriechen, im Sommer toben wir auf bunten Wiesen, im Herbst ernten wir Streuobst und verarbeiten es zu Saft oder Marmelade. Und im Winter halten wir uns mit heißen Suppen und dem Feuer im Bauwagen warm.

Uns gibt es seit: 1999

Wir sind derzeit: 65

Wir finanzieren uns durch: Kindergarten- und Vereinsbeiträge, Spenden

Wir wünschen uns: Einen respektvollen und rücksichtsvollen Umgang mit unseren Mitmenschen und einen achtsamen Umgang mit dem Wad und der Natur. Wertschätzende Begegnungen, die geprägt sind von Verständnis für den Anderen und dessen Lebenssituation.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Das 20-jährige erfolgreiche Bestehen unseres Vereins mit steigende Nachfrage für unseren Kindergarten, die vielen positiven und nachhaltigen Rückmeldungen für unsere Arbeit mit den Kindern sowie die täglich strahlenden Gesichter der Kinder.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel:Aktuell beschäftigt uns das durch die jahrelang anhaltende Dürre fortschreitende Buchensterben im Schwaketenwald. Somit ist die verantwortbare Nutzung unserer vielen täglich angesteuerten Waldplätze in Gefahr.

Des Weiteren ärgern wir uns immer wieder über Müll und Glasscherben im Wald, sowie unbeseitigten Hundekot.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Menschen, die sich ebenfalls für den Schutz und Bestand der Natur einsetzen!

Uns kann man hier erreichen:

Waldkindergarten Konstanz e.V.

Postfach 10 23 48, 78423 Konstanz

Telefonnummer Leitung: 0176 240 25 386

E-Mail Adresse: leitung@waldkindergraten-konstanz.de

Was es sonst zu sagen gibt: Wir freuen uns immer sehr über Unterstützer*innen, die von unserer Arbeit begeistert sind und uns mit einer kleinen Spende fördern.

Unsere Bankverbindung: Volksbank Konstanz

IBAN: DE90 6929 1000 0218 2398 03

BIC: GENODE61RAD

Wir sind auch online präsent:

www.waldkindergarten-konstanz.de

Die Serie wird fortgesetzt.

Bisher sind erschienen:

