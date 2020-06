Die Provinz lebt (52): „herzlich unverpackt“ Singen

Wer ärgert sich nicht über den Müll, den wir mit dem Einkauf nach Hause tragen? Der die Umwelt versaut, die Weltmeere plastifiziert, auf riesigen Deponien im globalen Süden landet, dort Menschen verseucht und die Klimakatastrophe beschleunigt? Doch es gibt eine Alternative zum Verpackungswahn – auch in Singen. In der seemoz-Reihe über nachhaltige, solidarische Projekte in der Region stellt sich heute die „herzlich unverpackt“-Genossen­schaft vor.

Name: Unverpacktladen herzlich unverpackt eG

Unser Anliegen: „herzlich unverpackt“ ermöglicht es allen Menschen in unserer Stadt – Jung und Alt, Familien und Individuen, Einsteigern und Fortgeschrittenen – einfach plastikfrei einzukaufen.

So treten wir alle gemeinsam dem Einwegverpackungs- und Plastik-Wahn entgegen, denn Verpackungsmüll fällt hier gar nicht erst an!

Wie wir arbeiten: Unser Laden wird als Genossenschaft geführt; er ist Begegnungsort, Austauschort und zugleich ein Erlebnisladen (Workshops)

Uns gibt es seit: 30. Mai 2020

Wir sind derzeit: Neun Personen im Vorstand und Aufsichtsrat, ca. 100 Genossenschaftsmitglieder

Wir finanzieren uns durch: Genossenschaftsanteile; Einnahmen; Darlehen; Spenden

Wir wünschen uns: Dass die Menschen, die Plastikmüll reduzieren wollen, bei uns einkaufen, bei uns mitmachen mit ihren Begabungen und ihrem Können und Wissen und uns Anregungen geben, wie wir noch besser werden können.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Die Eintragung ins Genossenschaftsregister und die Eröffnung des wunderschönen Ladens am 20. Mai. Die KundInnen sind draußen Schlange gestanden. Wer den Laden von innen sah, war begeistert.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel:

a) Lieferanten packen die Ware immer noch in zu viel Verpackung ein.

b) Wir wollen erschwingliche Preise für Singen, das ist eine Herausforderung.

c) Wir müssen „den Laden am Laufen halten“, d.h. genügend Einkünfte erwirtschaften. Das ist für uns Neuland. Wir brauchen viel Unterstützung mit Rat und Tat. Wir haben nur zwei bezahlte Kräfte; die restliche Arbeit muss ehrenamtlich geleistet werden – beispielsweise Putzen, Ladendienst, Gestalten.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: über Rat im Einzelhändlerischen; Ladengestaltung; Putzen; Ladendienst.

Uns kann man hier erreichen:

Ute Schürmann: Tel. 0176 802 949 15; Stefanie Hasenbrink: Tel. 0152 534 712 80

Laden: Herz-Jesu-Platz 3, 78224 Singen

E-Mail: hallo@herzlich-unverpackt.de

Öffnungszeiten: Di 8–18 Uhr, Do und Fr 9–18 Uhr, Sa 8–14 Uhr.

Wir sind auch online präsent:

Website: www.herzlich-unverpackt.de

Aktuelle News gibt es auch auf Facebook und Instagram!

