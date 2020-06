Die Provinz lebt (51): Solihaus St. Gallen

Die Grenzen sind offen – und damit besteht wieder die Möglichkeit, sich gegenseitig zu besuchen und über den eigenen Tellerrand hinaus zu vernetzen. Denn auch in der Ostschweiz gibt es viele basisnahe, solidarische Initiativen, die sich für Gleichberechtigung engagieren, etwas bewegen und von denen man etwas lernen kann. Besonders aktiv ist beispielsweise das Solidaritätshaus St. Gallen.

Name: Solihaus St. Gallen (Verein Solidaritätshaus St. Gallen)

Unser Anliegen: Wir haben ein Offenes Haus für Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten und Einheimische.

Wie wir arbeiten: Tagesbetrieb Montag bis Freitag: Mittagstisch, Beratung (Alltagsberatung und -hilfe, einmal pro Woche juristische Beratung). Aufgabenhilfe (Deutsch, Mathe), Kurse (Hauswirtschaftskurs, Nähkurs, Malkurs), ca. monatlich Ladies Days (Hilfe v.a. für Familienfrauen), Belluna-Abende (Vorträge). Uns besuchen zahlreiche Gruppen, vor allem Schulklassen, mit Führung und Gespräch mit Flüchtlingen. Wir vermieten das Haus für Vereins- oder Familienanlässe auch an Samstagen.

Uns gibt es seit: Frühling 2011

Das Haus gehört der Stadt St. Gallen, war vorher ein Kinderhort und noch früher eine Unterkunft vor allem für italienische GastarbeiterInnen aus der Provinz Belluno. Das mehr als 100 Jahre alte Haus hat also einen Migrationshintergrund.

Wir sind derzeit: ca. 50 Aktive und etwa 300 Mitglieder.

Wir haben auch Angestellte: eine Hausleitung (Miriam Rutz, derzeit Mutterschaftsurlaub), 70%-Stelle, und einen Hauswart (Haile Medrek aus Eritrea), 80%-Stelle. Alle andern ca. 40-50 arbeiten freiwillig hier, Flüchtlinge vor allem in der Küche; einige, die schon sehr gut Deutsch können, auch bei der Aufgabenhilfe.

Wir finanzieren uns durch: Spenden

Die Stadt St. Gallen bezahlt uns einen Beitrag, der etwa dem entspricht, was wir umgekehrt an Miete an die Stadt bezahlen. Größere Spenden und Projektbeiträge kommen von Stiftungen, Kirchen und Privatleuten (diese bezahlt 50% der Hauswartstelle), dazu Mitgliederbeiträge und viele mittelgroße und kleinere Spenden von Privatpersonen. Etwas Geld nehmen wir auch durch Hausführungen und Vermietung für Anlässe ein.

Wir wünschen uns: (mehr) ArbeitgeberInnen, die sich für Arbeitsmöglichkeiten von Flüchtlingen interessieren und solche anbieten, besonders Lehrstellen.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Lehrstellen, die wir vermitteln konnten (Schreiner, Elektriker, Pflegeberufe, Logistik u.a.); Unterstützung beim Besuch von weiterführenden Schulen (Kantonsschule, Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene, Uni)

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Abgewiesene Asylgesuche, zum Beispiel eine Familie mit zwei Kindern, die schon seit Jahren hier zur Schule gehen und ausgewiesen werden sollte. Jetzt haben sie nach jahrelanger Ungewissheit und Härtefallgesuch doch eine Bewilligung erhalten.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar gibt es immer wieder Bedarf für Freiwilligenarbeit im Solihaus.

Uns kann man hier erreichen:

Co-Hausleitung a.i. Ana Paredes und Heinz Surber

Adresse: Solihaus St. Gallen, Fidesstrasse 1, 9000 St. Gallen

Tel. 071 244 68 10 (Büro Solihaus), 079 931 78 40 (H. Surber)

Das Haus ist von Montag bis Freitag 9 bis ca. 16.30 Uhr geöffnet.

Wir sind auch online:

Website: https://www.solidaritaetshaus.ch/

Facebook: https://www.facebook.com/Solihaus/

Die Serie wird am kommenden Montag fortgesetzt – mit der Singener Genossenschaft herzlich unverpackt.

