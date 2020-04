Die Provinz lebt (47): 83 Konstanz integriert

In der aktuellen Covid-19-Krise schauen viele nur auf sich und vielleicht noch auf die NachbarInnen. Fast über Nacht in Vergessenheit geraten sind jene Menschen, denen es deutlich schlechter geht als uns: die Flüchtlinge. Egal, ob in viel zu engen, infektiösen Massenlagern auf griechischen Inseln zusammengepfercht, ob in deutschen Ankerzentren eingesperrt oder im hiesigen Alltagsleben diskriminiert: Diese Menschen brauchen unsere Unterstützung. Gut, dass es Initiativen gibt wie „83 integriert“.

Name: 83 Konstanz integriert e.V.

Unser Anliegen: Integration von Flüchtlingen durch die Vermittlung von privatem Wohnraum. Und das Aktivieren von sozialem Wohnraum.

Wie wir arbeiten: Wir vermitteln und stellen Kontakte her. Das beginnt beim Kennenlernen des Mieters/der Mieterin und reicht bis zum Einzug und einer Begleitung in den ersten drei Monaten danach. Außerdem machen wir durch öffentlichkeitswirksame Initiativen auf uns aufmerksam, um VermieterInnen zu gewinnen.

Uns gibt es seit: 2016

Wir sind derzeit: fünf Aktive

Wir finanzieren uns durch: Spenden. Eine hauptamtliche Stelle wird von der Stadt Konstanz finanziert.

Wir wünschen uns: Angebote an freiem Wohnraum, sei es in Form von Wohnungen, Einzelzimmern oder WG-Zimmern. Wichtiger Hinweis: die Miete wird vom Mieter natürlich bezahlt!

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Wir haben seit 2016 über 125 Menschen eine Wohnung oder ein Zimmer vermittelt.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispielgibt esimmer weniger PatInnen für Geflüchtete, die bei Behördengängen und bei Fragen des alltäglichen Leben in Deutschland unterstützen.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar über Paten/Patinnen für Geflüchtete

Uns kann man hier erreichen:

Daniela Winkler und Sara Arntzen, Telefon 0152 28 99 67 41

E-Mail: info@83integriert.de

Sprechstunde dienstags und freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr im Café Mondial (Zum Hussenstein 12, 78462 Konstanz)

Was es sonst zu sagen gibt: Wir haben für jegliche Wohnformen passende MieterInnen! Sobald also jemand einen/eine NachmieterIn sucht, gerne bei uns unverbindlich anrufen!

Wir sind auch online präsent:

Website: www.83integriert.de

Facebook: https://www.facebook.com/83integriert

