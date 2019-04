Die Provinz lebt (13): Gemeinwohlökonomie Konstanz

Ökologie und Ökonomie passen nicht zusammen, heißt es oft. Aber stimmt das? Es gibt durchaus Alternativen zu den bestehenden Verhältnissen, wie unsere Reihe „Die Provinz lebt“ zeigt. In ihr stellen sich basisnahe Bündnisse, Organisationen und Gruppierungen vor, die sich für eine bessere, solidarischere, zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen. Hier der Beitrag der Konstanzer Gruppe der Gemeinwohlökonomie.

Name: Gemeinwohlökonomie Konstanz (GWÖ)

Unser Anliegen: Die GWÖ vertritt die folgenden Werte, die sie in der Gesellschaft und besonders in der Wirtschaft umsetzen will:

● Menschenwürde

● Solidarität und Gerechtigkeit

● Empathie, Wertschätzung, Mitgefühl

● Recht auf Chancengleichheit

● Ziel: Ungerechtigkeit reduzieren, Verantwortung teilen und Balancen zwischen Stark und Schwach herstellen

● Ökologische Nachhaltigkeit

● Die Lebensgrundlagen für uns und für künftige Generationen erhalten und daher insbesondere den gesamten „Lebensweg“ (life cycle) von Produkten und Dienstleistungen betrachten

● Transparenz und Mitentscheidung

Wie wir arbeiten:

● Wir animieren Unternehmen und Organisationen dazu, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellem. Diese folgt einer Bilanzierungsmatrix, die in einem Handbuch differenziert erläutert wird.

● Wir betreiben entsprechende Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.

● Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit verwandten Themen, wie beispielsweise Alternativen zum derzeitigen Finanzsystem.

Uns gibt es seit: in Konstanz seit 2011

Wir sind derzeit: ca. 20 Engagierte und im Verteiler rund 200 Sympathisierende

Wir finanzieren uns durch: ehrenamtliche Tätigkeit

Wir wünschen uns: Noch mehr Verzahnung mit ähnlichen interessierten Gruppen

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Mehrere Unternehmen der Region haben sich schon nach GWÖ-Kriterien zertifizieren lassen und führen gerade eine Rezertifizierung durch; derzeit ist ein großes städtisches Unternehmen auf dem Weg zur Zertifizierung.

Aber es gibt auch Probleme: keine ernsthaften, außer der sicherlich in vielen ähnlichen Gruppen gelegentlich auftretenden Fluktuation.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen: Bei uns sind Alle willkommen, auch wenn jemand nur mal „vorbeischauen“ möchte; für interessierte Unternehmen führen wir gern eine individuelle Beratung durch (bitte über die unten angegebene Web-Adresse „anklopfen“.

Uns kann man hier erreichen: Unsere Plenumsgruppe trifft sich jeden 1. Dienstag im Monat von 19.00 bis 21.00 Uhr im Atelier Dominik Böhringer, Wiesenstrasse 10 A in Konstanz; dort kann man auch unsere laufenden Dokumentationen und Protokolle einsehen. Gern einfach hinkommen oder – besser – vorher kurz Kontakt aufnehmen über Robert Simon: konstanz@ecogood.org

Wir sind auch online präsent: https://www.ecogood.org/de/konstanz/

