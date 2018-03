Die Ordnungspolizei und ihre Verbrechen

Bereits am heutigen Freitag gibt in der Konstanzer Volkshochschule einen hörenswerten Vortrag zu einem brisanten, historisch-politischen Thema: „Die Ordnungspolizei – ihre Verbrechen in Italien (1943 bis 1945) und an anderen Orten.“

Die Recherche der Referentin begann mit einem Fotoalbum aus dem Krieg, ein paar Ortsnamen und einigen Familienerzählungen. In ihrem Vortrag erzählt Susanne Pauli davon, an welche Orte ihre Spurensuche sie geführt hat. An einigen Beispielen erzählt sie von „Bandenbekämpfungsaktionen“ des 15. SS-Polizeiregiments in Oberitalien und zeichnet Werdegänge einzelner, beteiligter Polizisten bis in die 1970er Jahre nach.

Dass die Wehrmacht zahlreiche Kriegsverbrechen begangen hat, ist mittlerweile bekannt. Bezogen auf die Polizei ist bis heute gängige Meinung, dass der Vernichtungskrieg im Osten und auch die Massaker in West- und Südeuropa in der späteren Phase des Kriegs von „der SS“ durchgeführt wurden. Tatsächlich wurde das Personal der Einsatzgruppen vielerorts zu erheblichen Teilen von der Ordnungspolizei gestellt. Ghettos wurden von Ordnungspolizisten bewacht, ebenso die Deportationszüge in die Vernichtungslager. Einige Ghettos wurden von Polizeibataillonen liquidiert. Die Gaswagen wurden unter der Leitung eines Polizeioffiziers entwickelt.

Eine strafrechtliche Aufarbeitung der Verbrechen der Ordnungspolizei fand nach 1945, wenn überhaupt, nur für die Führungsebene statt. Bei der Neuaufstellung der westdeutschen Polizei wurden fast alle Täter der mittleren und unteren Dienstränge wieder eingestellt und nahmen großen Einfluss auf die nachfolgende Generation, etliche davon als Ausbilder.

Vortrag: „Die Ordnungspolizei – ihre Verbrechen in Italien (1943 bis 1945) und an anderen Orten“ mit Susanne Pauli, NS-Familien-Geschichte e.V., Göttingen.

Ort und Zeit: Freitag, 23. März, 19 Uhr, Astoria-Saal

Veranstalter: VVN-BdA Kreisvereinigung Konstanz, Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“ und Volkshochschule Konstanz-Singen.

Weitere Infos auch auf der Homepage der Referentin: http://www.ns-familien-geschichte.de/veranstaltungen/2018/konstanz-3-2018