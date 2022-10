Die Liebe – Lust und Last

Die Liebe, ein unergründliches Lieblingsthema der klitzekleinen Menschheit in den unermesslichen Weiten des Alls. Besonders populär waren die menschlichen Herzenswallungen und das (nur zu selten beiderseitige) Begehren in den 1990er Jahren ausgerechnet in Konstanz und Umgebung, wo in den „Kultur-Blättern“ der Setzer D.S. mit seinen bärbeißigen Kommentaren zu Kontaktanzeigen und anderen Herzensergießungen sein Unwesen trieb. D.S., Achim Eickhoff und Insa Pijanka, musikalisch unterstützt von Carlo Schultheiss („BlossBluez“) und Heiko Biermann, bringen jetzt noch einmal die Highlights aus einem Jahrzehnt der emotionalen Wallungen und des geistigen Nullwachstums auf die Bühne des K9.In den neunziger Jahren war er Kult in Konstanz: D.S., der Setzer der „Kultur-Blätter“, der immer einen witzigen und manchmal auch höchst treffenden Spruch für liebeskranke Seelen auf Lager hatte. Er kommentierte zur allgemeinen Erheiterung die Kontaktanzeigen im „Kultblatt“ (heute QLT) und begleitete mit seinen Sprüchen so manches „Loneley Heart“ bei dessen ersten Sprüngen ins ersehnte oder auch nur erträumte Beziehungsleben. Natürlich galt seine kritisch-amüsierte Aufmerksamkeit auch all jenen Herzensbrechern, die es – offenkundig, insgeheim oder richtig verschwiemelt – weniger auf den erhebenden Gang zum Traualtar oder auf das seufzende Erröten vor den Füßen der Angebeteten, sondern ganz banal nur auf mindestens einen völlig irdischen Seitensprung abgesehen hatten.

Lang ist’s her …

Am 18.10. aber wird diese goldene Zeit der tränenden Herzen und öffentlichen Liebesseufzer wiederauferstehen. Dann geht die goldene Sonne ersehnter Liebe und unverstellter Inbrunst ein vielleicht letztes Mal auf, wenn D.S. zusammen mit Achim Eickhoff und Insa Pijanka im Konstanzer Kulturzentrum K9 die Highlights der „Loneley Hearts“ aus einem zumindest in der jüngeren Generation (noch) unvergessenen Jahrzehnt präsentiert. Dazu gibt es passende Musik von Carlo Schultheiss („BlossBluez“) und Heiko Biermann.

Neben einer Reise in vergangene Zeiten stehen auch praktische Handreichungen für die Gegenwart. Was tun, wenn die Beziehung nicht mehr Lust und Hoffnung, sondern Last und Liebestöter und damit Quell aller Trübsal geworden ist? Unter dem Titel „Schöner Schluss machen“ hat Achim Eickhoff die klassischen Tipps, Partnerinnen oder Partner abzuservieren und sich anschließend die Wunden zu lecken, zusammengestellt. Endlich einmal gibt es viele Antworten auf die eine große brennende Frage: Wie versetze ich einem ehemals geliebten Menschen am besten den finalen Arschtritt, ohne mir die Zehen zu brechen?

Ein Abend voll der bissigsten Setzerkommentare, der besten Trennungstipps und des sentimentalsten Liebesgewinsels.

Wann: 18.10.2022, 20.00 Uhr

Wo: Kommunales Kunst- und Kulturzentrum K9, Hieronymusgasse 3, 78462 Konstanz, www.k9-kulturzentrum.de/

Eintrittskarten: Vorverkauf und Abendkasse 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, K9-Mitglieder 8 Euro, Karten im Internet gibt es hier.

Text: MM/red., Bilder: Insa Pijanka wurde von Johannes Raab fotografiert, D.S. als zorniger junger und als milder alter Mann von anonymen Händen.