„Der Ukraine-Krieg ist nur ein Zwischenspiel“

Ziviler Widerstand kann schneller organisiert werden, fordert weniger Opfer als militärische Gegenwehr – und ist erfolgreicher. Zu diesem Schluss kommt Jürgen Grässlin in einem Interview mit dem SWR – und attestiert der Ampelkoalition hinsichtlich Waffenlieferungen eine „katastrophale Bilanz“. Das Gespräch mit dem Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen ist hier nachzuhören:

Und hier der Begleittext des SWR:

„Wir leben in einer Zeit nie gekannter Militarisierung und Aufrüstung“, so die Einschätzung von Jürgen Grässlin, Bundessprecher der ‚Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen‘ im SWR2 Tagesgespräch. Der russische Angriff auf die Ukraine habe diese Situation maßgeblich verschärft und dafür gesorgt, dass die Pläne der Ampelregierung zum Thema Abrüstung, die sowohl in den Wahlprogrammen als auch im Koalitionsvertrag zu finden waren, sich inzwischen erledigt hätten.

Aus Grässlins Sicht gäbe es zwei Möglichkeiten, auf eine Situation wie in der Ukraine zu reagieren: Man könne „unendlich Waffen in dieses Land pumpen“ oder zivilen Widerstand – zum Beispiel in Form von „Streiks und Verweigerung auf ganzer Breite“ – unterstützen. In diesem Zusammenhang verweist Grässlin auf die US-Friedensforscherin Erica Chenoweth. Nach deren Erkenntnissen sei in der Vergangenheit ziviler Widerstand erfolgreicher gewesen – und das auch in kürzerer Zeit als militärischer. So hätte man möglicherweise zumindest einige der „geschätzt 240.000“ Todesopfer vermeiden können. Allerdings müsse man davon ausgehen, dass Russland als Besatzungsmacht „sehr hart“ gegen diesen Widerstand vorgegangen wäre. Dessen ist sich der Friedensaktivist bewusst.