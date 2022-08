Der Klimacamp-Blog (75): Motorboot fährt Klima tot

Nach zwei Jahren ohne Seenachtfest fand am Samstag das Feuerwerkspektakel wieder statt. Auch in diesem Jahr fuhren viele Menschen mit ihren Motorbooten in den Konstanzer Trichter für den besten Blick auf den grenzüberschreitenden Feuerwerks-Wettstreit.

Zeitgleich sammelte sich eine kleine Gruppe Klima-Aktivist:innen auf der Konstanzer Fahrradbrücke. Sie wiederholten damit eine Aktion , die es schon im Jahr 2018 am Seenachtfest gegeben hatte. Sie spannten ein Banner am Brückengeländer auf mit der Mahnung und Forderung „Motorboot macht Klima tot. Motorbootfreier Bodensee.“ Viele Schiffe fahren an diesem Abend noch unter der Brücke durch und viele bemerken auch das Plakat. Einige Freizeitkapitäne zeigen den am Geländer stehenden Aktivist:innen den Mittelfinger. Der Denkanstoß scheint nicht bei jedem zu fruchten.

Motorboote. Klimakrise. Energiekrise. Wie passt das zusammen?

Die einfache Antwort: gar nicht. Während uns die Politik auf drastische Einschnitte bei der Energieversorgung vorbereitet, bekommt sie es offensichtlich nicht mal hin, selbst solche grotesken Auswüchse unserer fossilen Energievergeudung zu stoppen, wie den komplett unnötigen Motorbootbetrieb. Seit 2018 hat es keinerlei Fortschritt beim Verbot privater Freizeitboote mit einem Verbrennermotor als Hauptantrieb gegeben.

Dabei sind Motorboote kein harmloser Freizeitspaß. Die starken Motoren vieler Boote verbrauchen ein Vielfaches dessen, was ein SUV mit Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn verbrennt. Das Düsen über den See schadet dem Klima damit sogar noch mehr als die sinnlose Raserei auf unseren Autobahnen. Und auch hier machen die Kosten der Boote und der steigende Preis für fossile Energieträger das Ganze zum Luxusvergnügen einer privilegierten Minderheit.

Bodenseekonferenz in der Verantwortung

Die Trockenperiode in diesem Sommer, die steigende Seetemperatur vor allem in den Flachwasserbereichen und der Rückgang des Bodenseepegels zeigen auch hier die Auswirkungen der Klimaveränderungen. Das sind im Vergleich zu Katastrophen und den dramatischen Umweltveränderungen im globalen Süden noch milde Folgen, die aber uns alle in der Region betreffen. Schon länger steht fest: Wir müssen unsere Treibhausgasemissionen auf Null senken und das so schnell wie irgend möglich. Damit gehen auch Veränderungen in unserer Lebensweise einher, und nicht alles, was heute gesellschaftlich akzeptiert ist, wird in Zukunft so gesehen werden. Warum also nicht beim Sparen da anfangen, wo es am wenigsten weh tut – bei den unnötigen Luxusvergnügungen einiger weniger auf Kosten der Allgemeinheit. An Alternativen mangelt es ja nicht. Segeln, Rudern, Kajak fahren, Tretboot und Stand-Up-Padling sind alles klimaschonende Aktivitäten auf dem Wasser.

In der Verantwortung stehen neben den Städten und Gemeinden auch die Internationale Bodenseekonferenz IBK, die als Zusammenschluss der Anliegerländer und -Kantone auch für den Gewässer- und Umweltschutz zuständig ist. Ein Verbot von Motorbooten auf dem See wäre nicht nur eine vernünftige und längst überfällige Klimaschutzmaßnahmen, sondern würden auch der Umwelt zugutekommen. Die Motorboote verursachen schließlich auch noch schädlichen Wellenschlag, Schadstoffeintrag in den See und Lärm.

Passant:innen auf der Fahrradbrücke stimmen den Aktivist:innen zu, die auf der Brücke noch ein weiteres Banner hochhalten. Auf diesem steht: Segelspaß statt Klimagas. Gäbe es eine Mobilitätswende auch auf dem See, wäre es , was zur Erholung aller beiträgt.

Ein motorbootfreier Bodensee ist nicht die größte und wichtigste Maßnahme in Sachen Klimaschutz am Bodensee, aber das Verbot ließe sich im Vergleich zu anderen Maßnahmen leicht und schnell umsetzen. Es ist einfach mitzunehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Irgendwann wird das Verbot sowieso kommen müssen. Null-Emissionen bedeutet schließlich, gar keine Kohle, Öl und Gas mehr zu verbrennen. Warum also nicht schon jetzt einen motorbootfreien Bodensee umsetzen? Auf den bayerischen Voralpenseen geht es doch schließlich auch, und das seit vielen Jahren. Und für eine „Ökodiktatur“ sind die Bayern trotzdem nicht bekannt.

Text: Carina Winkels von der Konstanzer Klimacamp-Redaktion

Fotos: Fridays for Future Konstanz