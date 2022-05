Der Klimacamp-Blog (64): Zwei Stunden pro Woche für das Camp!

Das Konstanzer Klimacamp ist eine dauerhafte Mahnwache. Das heißt, immer zwei Menschen müssen mindestens gleichzeitig dort sein, damit wir eine Versammlung sind. Das heißt, wir müssen rund um die Uhr zwei Leute finden, die auf dem Camp sein. Eine großer Herausforderung, die viel Zeit kostet. Und das jede Woche aufs Neue. Damit wir diese Arbeit in Zukunft nicht mehr jede Woche machen müssen, suchen …

… wir nach Menschen die fix, jede Woche ein paar Stunden auf dem Camp sind. Das hilft enorm und schafft viele Freiräume, die wir mit Aktionen füllen können. Unser großes Ziel ist, dass wir jede Woche genügend fixe Zeiträume besetzt haben, so dass wir am Wochenanfang gar nicht mehr schauen müssen, wer noch wann kommen sollte. Eine große Herausforderung, aber eigentlich machbar. Denn rechnen wir mal nach:

Die Woche hat sieben Tage. Das heißt sieben Nachtschichten für je zwei Leute. Die rechnen wir mal pauschal von 22 bis 8 Uhr. Damit bleiben pro Tag noch 14 Stunden. Multipliziert mit sieben Tagen macht das 98 Stunden. Mit jeweils zwei Leuten ergibt das zusammen 196 Stunden. Wenn jede Person zwei Stunden pro Woche fix auf dem Camp wäre, dann würde das bedeuten: 98 Leute + 14 Leute für die Nächte – und wir hätten jede Woche rund um die Uhr das Camp besetzt. Damit fiele der Organisationsaufwand für die Besetzung der Schichten weg und könnten unsere Zeit nutzen, um das Camp mit Leben zu füllen: mit Vorträgen, Filmen, Diskussionsrunden, gemeinsamen Kochabenden, Demonstrationen, die vom Camp aus starten und vielem mehr.

98 Menschen, die jede Woche zwei Stunden tagsüber auf dem Camp verbringen und 14 Menschen, die jede Woche auf dem Camp schlafen. In einer Stadt mit 86.000 Einwohner:innen sollte das doch eigentlich machbar sein 😉

Damit das klappt, brauchen wir aber dich! Du kannst dir vorstellen, zwei Stunden in der Woche Zeit auf dem Klimacamp zu verbringen? Spannende Gespräche über Utopien, die Klimakrise und das Systemversagen zu führen oder einfach nur Tee zu trinken und zu arbeiten (es gibt Strom und Wlan auf dem Camp). Dann komm vorbei oder melde dich per SMS, Signal oder Telegram unter: 0175 9146431. Oder per Mail an konstanz@fridaysforfuture.de

PS: Wenn du Lust hast, dich organisationsmäßig einzubringen, bist du natürlich auch herzlich eingeladen!

Text: Manuel Oestringer von der Klimacamp-Redaktion. Bild: Klimacamp Konstanz