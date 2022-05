Der Klimacamp-Blog (63): Was will die „letzte Generation“?

„Wir müssen schnell handeln. Was wir in den nächsten drei bis vier Jahren unternehmen, wird über die Zukunft der Menschheit entscheiden.“ Das sagte Sir David King, ehemaliger wissenschaftlicher Chefberater der britischen Regierung im Bereich Klima, letztes Jahr. Seither ist wieder einige Zeit vergangen. Was also tun? Darüber wird an diesem Freitag auf dem Klimacamp Konstanz debattiert

Seit Ende Januar blockieren ganz normale Bürger:innen aller Altersstufen und aller beruflicher und sozialer Herkunft Autobahnauffahrten in Deutschland, drehen Öl-Pipelines zu, kleben sich an Bankgebäude –kurz: Sie stellen dem Alltag alles entgegen, was sie haben.

Keine und keiner von ihnen tut das zum Spaß. Denn dass wir uns gesellschaftlich entscheiden müssen, ob wir weiterhin fossile Energieträger wie bisher verbrennen wollen, oder auf mittelfristige Zeit eine bewohnbare Erde hinterlassen, ist wissenschaftlicher Konsens. Die Fakten liegen auf der Hand. Jetzt gilt es zu handeln. Aber wie?

Aus diesem Grund lädt das Klimacamp zu einem Vortrag ein, in dem es um den gegenwärtigen Stand der Klimakrise, die zukünftigen Entwicklungen und unsere Verantwortung als Individuen in einer komplexen Welt gehen wird. Und um Ziele und Vorgehen der Gruppe „Letzte Generation“, der sich vermehrt nun auch Leute in und aus Konstanz anschließen. Aber nicht nur sie gehören der „letzten Generation“ an, sondern alle – ob sie wollen oder nicht. Denn es gibt keine nachfolgende Generation mehr, die den bald unumkehrbaren, da durch Kipppunkte verstärkten Kollaps der stabilen klimatischen Bedingungen noch verhindern kann.

„Egal, auf welcher Seite Sie individuell stehen mögen“, heißt es daher in der Pressemitteilung des Klimacamps, „ob Ihnen Autobahnblockaden ein Dorn im Auge sind, Sie sich auch immer schon mal fürs Klima an den Asphalt kleben wollten oder schlicht nicht an die extremen Auswirkungen der Klimakrise glauben, möchten wir Sie zum Dialog mit Menschen einladen“ – wohlgemerkt zum Dialog mit Menschen, „die bereit sind, für das Wohl zukünftiger Generationen ins Gefängnis zu gehen“. Und weiter: „Keine und keiner von uns ist einfach nur ‚Autobahnchaot‘ oder wohlstandsverwahrlost“, wie oft vorschnell geurteilt werde.

Wer Konstanzer:innen kennen lernen will, die fürs Klima viel riskieren, findet daher am Freitag, 27. Mai, neue Erkenntnisse. Über das Konzept und das Vorgehen der „Letzten Generation“ informiert Eileen Blum vom Konstanzer Klimacamp. Ort: Klimacamp Konstanz. Beginn: 19.15 Uhr.

Zuvor, von 18 bis 19 Uhr, wird es eine Critical-Mass-Fahrraddemo geben, die beim Klimacamp beginnt und dort – rechtzeitig zur Veranstaltung – wieder endet.

Bilder: Pressefotos von LetzteGeneration / Klimacamp Konstanz