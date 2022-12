Der Klimablog (97): Wie sagen wir’s den Leuten?

Nicht nur Wissenschaftler:innen stehen vor einem Rätsel: Es gibt zahllose Belege für den Klimawandel und viele Studien, die verheerende Folgen prognostizieren – und nichts passiert. Offenbar kommen die Warnungen nicht in der Gesellschaft an. Denn sonst würde sie handeln. Woran liegt das? Ein Audiobeitrag von Eileen Blum von der Klimablog-Redaktion.

Foto (Aktion der Letzten Generation am 25. November in Kempten): https://letztegeneration.de/presse/

Die Klimablogs werden von Aktivist:innen des bisherigen Konstanzer Klimacamps verfasst. Sie entscheiden autonom über die Beiträge. Frühere Blogs dieser Reihe finden Sie, indem Sie ins Suchfeld das Stichwort „Klima Blog“ [mit Leerzeichen und ohne Bindestrich] eingeben und dann auf „Suchen“ klicken.