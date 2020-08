Demo gegen rechte Gewalt im Herosé-Park

Am 19. Februar 2020 richtete Tobias R. (43) in der hessischen Stadt Hanau ein Blutbad an. Sein Bekennerschreiben ließ einen deutlich fremden- und ausländerfeindlichen Hintergrund erkennen. Kommenden Samstag, 22. August, soll bei einer Demonstration in Konstanz an die damaligen Geschehnisse erinnert werden, aber auch daran, dass die Zahl der rechtsterroristischen Taten ständig zunimmt. Hier der Aufruf der veranstaltenden Gruppen im Wortlaut.

Kein Vergeben, Kein Vergessen – 6 Monate Hanau

Am 19. August wird es sechs Monate her sein, dass ein Rassist eine Shishabar in Hanau stürmte, um sich schoss und dabei 9 Menschen, allesamt Migrant*innen, und seine Mutter ermordete. Der einzige Grund für dieses Verbrechen war der Hass auf vermeintlich nicht deutsche Menschen.

Es ist nicht das erste Verbrechen, das aus rechtsterroristischen Motiven begangen wurde.

Die Attentate des NSU, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte der Gruppe Freital, der Mord an Walter Lübcke, das Attentat in Halle und das rechtsterroristische Hannibal Netzwerk zeigen allesamt, dass rechter Terror in Deutschland wieder erstarkt.

Wir sehen immer und immer wieder, dass weggeschaut wird, dass Straftaten vertuscht werden, dass nicht ermittelt wird. Dabei wird ein solcher Anschlag gerade nur durch konsequentes Wegschauen ermöglicht.

Wir fordern den Rücktritt aller Verantwortlichen, die lebensbedrohliche Informationen und Warnsignale für jede Form von terroristischen Anschlägen ignorieren oder verschweigen.

Wir haben uns ein Versprechen gegeben: Nie zu vergessen und nie zu vergeben. Solange nicht lückenlos aufgeklärt wird, solange nicht endlich Konsequenzen gezogen werden und es Gerechtigkeit gibt, solange werden wir nicht aufhören zu kämpfen. Wer Migrant*innen angreift, ob verbal oder physisch, wird auf unseren Widerstand stoßen. Wir werden keine Ruhe geben!

MM/red

Wann? Samstag, 22. 8., 16.00 Uhr Wo? Konstanz, Herosé-Park

Wer? Es rufen auf: OAT Konstanz, linksjugend [’solid], Migrantifa, VVN-BdA, Solidarity City Konstanz, BildungsBude, Seebrücke Konstanz, Stolpersteine, AKS, Juso Thurgau, FAK, Teestube Singen, Medusa, Contrast