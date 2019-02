Demo gegen AfD-Landesparteitag

Mehr als 30 lokale und überregionale Organisationen mobilisieren am Samstag zu einer Demonstration gegen den AfD-Landes­parteitag in Heidenheim. Das Bündnis, dem neben dem DGB und Einzelgewerkschaften auch viele örtliche Gruppen sowie SPD, Grüne, Linke und die antifaschistische VVN-BdA angehören, will am Vormittag vom Bahnhof Heidenheim aus zum Congress Centrum ziehen, wo sich Mitglieder der Rechtspartei versammeln werden. Motto der AfD-GegnerInnen: „Aufstehen gegen Rassismus – Für Respekt, Solidarität und soziale Gerechtigkeit.“

Im Aufruf der OrganisatorInnen zur Demonstration heißt es: „Durch die Positionen der AfD wird Rassismus in Deutschland wieder salonfähig gemacht. Dies können und wollen wir nicht einfach so hinnehmen. Für uns gilt: Die AfD ist keine Alternative. Sie ist eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ihre nationalistische und in weiten Teilen neoliberale Ausrichtung soiwe ihr Parteiprogramm widersprechen unseren demokratischen und sozialen Grundwerten und Foderungen.

Für die aktuellen Probleme und Herausforderungen in unserer Gesellschaft bietet die AfD keine Lösungen. Im Gegenteil: Die AfD steht für eine Politik der Spaltung, Ausgrenzung und des Rassismus.

Die Politik der AfD richtet sich unter anderem gegen die Interessen von ArbeiterInnen, Rechte von Frauen und Homosexuellen, Alleinerziehenden, gegen die Inklusion von Menschen mit Behinderung und gegen Geflüchtete. Sie stellt sich gegen die Vielfalt von individuellen Lebensentwürfen und Lebensweisen, will mit weitreichenden Deregulierungen die Schutzfunktion des Staates einschränken und strebt einen weiteren Sozialabbau an.“

Auf einer Kundgebung vor dem Congress Centrum werden VertreterInnen verschiedener Gruppen und Parteien zu Wort kommen, darunter laut örtlichen Presseinformationen der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Grath, die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, Saskia Jürgens von der Linken und Jonas Weber vom DGB Baden-Württemberg.

MM/jüg



Samstag, 23.2. 2019 | 9:00 Uhr: Auftakt am Bahnhof Heidenheim | 9:30 Uhr: Beginn der Demonstration | 11:00 Uhr: Kundgebung vor dem Congress Centrum Heidenheim