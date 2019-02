Das Kommunale Kino Weitwinkel zeigt kommenden Dienstag in seiner Reihe „Zeitenwende“ in Kooperation mit dem BUND (Ortsverband Singen / Naturschutzzentrum westlicher Hegau Gottmadingen / Kreisverband Konstanz) und dem Weltladen Singen den Dokumentarfilm „Das Wunder von Mals“. Eine sehenswerte Doku, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Nach der Filmvorführung ist geplant, mit zwei Experten über das Thema zu diskutieren.

Die Bewohner der Gemeinde Mals im Oberen Vinschgau in Südtirol (Etschtal), die in erster Linie vom Tourismus und dem Obstanbau leben, sprachen sich 2014 in einer Volksabstimmung mit großer Mehrheit (76 Prozent) für ein Verbot von Pestiziden in ihrem Ort aus, die die Obstbauern in großem Stil auf ihren Plantagen und Monokulturen ausbrachten. Mals sollte die erste pestizidfreie Gemeinde Europas werden. Doch Politik und Lobbyverbände erklärten das Votum für unzulässig. Gegen eine Übermacht aus Bauernbund, Landesregierung und Agrarindustrie kämpfen die Dorfbewohner seitdem engagiert und immer wieder erfindungsreich.

Der österreichische Medienschaffende, Umweltaktivist und Regisseur Alexander Schiebel hat seine mittels Crowdfunding finanzierte Kinodokumentation aus einem längeren Web-Projekt (ab 2015) über die Geschehnisse in Mals entwickelt. Seine Filmarbeit versteht er auch als Engagement in der Sache und schreibt zum Film: „Vor unseren Objektiven entsteht eine Art ‚Mikrophysik des Widerstandes‘. Unser Film erzählt davon, dass es zwar schwer ist, gegen den Strom zu schwimmen, dass es aber gleichzeitig niemanden gibt, der das im Nachhinein bedauern würde. Es ist ein Film der zeigt, dass wir nur deshalb ohnmächtig sind, weil wir denken, dass wir es sind.“ (filmdienst).

Im Anschluss an die Filmvorführung kann mit zwei Experten zu Fragen des Themenkomplexes Landwirtschaft und Ökologie – insbesondere auch mit Blick auf regionale Szenarien und Entwicklungen – diskutiert werden: Dr. Frieder Thomas, Agraringenieur, seit 2010 Geschäftsführer des AgrarBündnis e.V. (Dachverband von 25 Verbänden aus Landwirtschaft, Umweltschutz, Tierschutz, Entwicklungspolitik und Verbraucherschutz) und seit 2012 Geschäftsführer des Landesverbandes Baden-Württemberg der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sowie Eberhard Koch, Vorstand des BUND-Kreisverbandes Konstanz und langjährig engagiert im Naturschutzzentrum westlicher Hegau des BUND in Gottmadingen.

Ort: Kulturzentrum GEMS, Mühlenstraße 13, 78224 Singen. Termin: Dienstag, 12. Februar. Uhrzeit: 19:30 Uhr. Eintritt: 5,00 Euro.