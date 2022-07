Das Kindermusical „Kariangs Kette“ hat Premiere

Nach der Coronapause ist es wieder so weit: Das neue, selbstgeschriebene Kindermusical der Musik-Insel geht am 16. Und 17. Juli über die Bühne. Rund 120 AkteurInnen zwischen 4 und 76 Jahren führen dann „Kariangs Kette“ auf und sind schon seit langem am Proben, denn nach der Corona-Pause freuen sich die Mitwirkenden ganz besonders auf ihr neues Werk, bei dem es dieses Mal um das ziemlich ernste Thema „Mobbing“ geht.

Ein selbstgemachtes Musical ist für alle Beteiligten etwas ganz Besonderes, und für viele kleine (und so manche großen) Kinder ist es jedes Jahr wieder ein Höhepunkt in ihrem musikalischen Kalender. Wie immer gibt es Gesang, Tanz, Schauspiel, Live-Musik – und viel Spaß.

Bereits seit 2013 entsteht in der Musik-Insel von Nadja Adam Jahr für Jahr ein eigenes Stück, das ein aktuelles Thema aufgreift. Die Themen der bisherigen Produktionen waren sehr breit gefächert: Vom Konstanzer Konzil über das Meeressterben bis hin zu Konsum und Flucht wurden viele aktuelle Anliegen aufgegriffen. Die Themenwahl ist übrigens nie zufällig: „Musik kann etwas bewirken. Wenn wir schon ein Musical machen, warum dann nicht über ein wichtiges Thema? Wir verpacken das Thema dann ganz toll mit Musik, Kindern und Kostümen, so dass die Leute auch gern hinschauen“, charakterisiert Adam ihr Konzept.

Das Werk entsteht jeweils höchst demokratisch und spiegelt wider, was Kinder gerade bewegt. Im Kern des künstlerischen Prozesses steht die „Affenbande“, eine Gruppe von etwa 15 Kindern zwischen 6 und 14 Jahren, die zu Beginn des Schuljahres Themenvorschläge mitbringen. Diese Themen werden auf einer Tafel notiert, besprochen, und dann stimmen die Kinder demokratisch darüber ab, welches Thema in diesem Jahr auf die Bühne kommt. Die Affenbande stellt zugleich die HauptdarstellerInnen, recherchiert zum Thema und schreibt das Drehbuch, dabei unterstützt von Nadja Adam, die die Musik beisteuert.

Gemeinsam wird auch überlegt, wie andere Gruppen der Musikschule einbezogen werden können. „Die Rhythmus-Kids sind in diesem Jahr Polizisten, die Flöten spielen eine Rockband. Wir haben auch elf Mäuse, für die nähe ich gerade die Kostüme, und die ‚Flamingos‘ spielen eine Yoga-Gruppe“, erzählt Adam. „Die Kinder der Affenbande sind ja schon ein wenig älter, zumeist gut informiert und brechen ihr Thema in kindgerechte Geschichten herunter, die auch die anderen Kinder, die ab vier Jahren zu uns kommen, verstehen können. Wir haben natürlich immer auch märchenhafte Elemente in unseren Stücken, die die kleineren Kinder ansprechen.“ Bestimmte Themenbereiche, wie etwa das Cyber-Mobbing, werden in diesem Stück natürlich ausgeblendet, denn es soll ja Kinder (und Eltern) aller Altersgruppen fesseln.

Außerdem waren die Mitwirkenden in diesem Jahr erstmals auch im neuen hauseigenen Tonstudio, und zusätzlich sind auch eine CD und ein Bilderbuch entstanden. Die Kinder waren natürlich begeistert davon, einmal an einer echten Produktion mitzuwirken. Und jetzt geht es für 120 Musikbegeisterte ab auf die Bretter, die die Welt bedeuten.

Was? Kindermusical „Kariangs Kette“ – Wann? Samstag, 16. Juli: 17.00 Uhr, Sonntag, 17. Juli: 15.00 Uhr. Wo? Halle Petershausen, Conradin-Kreutzer-Straße 5, 78467 Konstanz (zwischen Seerhein-Center und Bahnhof Petershausen). Eintritt: Kinder (ab 3 Jahren) 5,00 €, Erwachsene 8,00 €, Familie 22,00 €. Karten: Kiosk Ferreira, Radolfzellerstraße 21a in Wollmatingen, Musik Ebert am Schnetztor, Tourist-Information im Bahnhof.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ein Video mit Ausschnitten aus früheren Musicals gibt es hier zu sehen.

Text: Harald Borges, Bilder: Musik-Insel