Bundestagswahl 2021: Lederer tritt für die Grünen an

Der Kreisverband Konstanz von Bündnis 90/Die Grünen nominierte am vergangenen Mittwoch Abend Sebastian Lederer als Bundestagskandidaten im Wahlkreis 287 Konstanz für die Wahl 2021. Die Veranstaltung fand unter Pandemiebedingungen im weitläufigen Großen Saal des Konstanzer Konzils statt.

Etwa 60 Mitglieder kamen, um sich die Bewerber und deren Bewerbungsreden anzuhören und über ihren Kandidaten abzustimmen. Im Vorfeld gingen zwei Bewerbungen ein. Ein weiterer Kandidat entschied sich noch am Abend für eine Spontankandidatur.

Sebastian Lederer, 24 Jahre alt, gelernter Schreiner und Architekturstudent, konnte sich von seinen beiden Mitbewerbern mit einer sehr deutlichen Mehrheit absetzen. Der junge Grüne, so heißt es in der Pressemitteilung, „konnte seine Themenschwerpunkte in der Klimaschutzpolitik und der Bildung setzen und gut verteidigen. Mit Ehrlichkeit, Toleranz und Mut macht er sich auf den Weg in den Wahlkampf“. An seiner Seite sieht er die aktiven Mitglieder seines Kreisverbandes und natürlich seine ParteifreundInnen der Grünen Jugend, aus deren Mitte Sebastian seit einiger Zeit Politik aktiv gestaltet.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte Martin Schmeding für die Grünen in der Stadt Konstanz 19,3 Prozent der Erststimmen und 21,8 Prozent der Zweitstimmen für sich verbuchen können. Im gesamten Wahlkreis Konstanz kam er auf 16 Prozent. Dieses Ergebnis, so hoffen die Grünen, soll kommendes Jahr nochmal verbessert werden.

MM/hr (Foto: Kreisverband Konstanz Bündnis 90/Die Grünen)