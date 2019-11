Büdingen: Appell an Burchardt

(red) In einem Offenen Brief appellieren die Fridays-for-Future-Gruppe, der BUND und der Verein Bürgerpark Büdingen an den Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt, im Büdingen-Park nach dem „Gebot der von Ihnen mitgetragenen Resolution zum Klimanotstand“ zu handeln und die vom Bauherren beantragte Fällung weiterer Bäume zu verhindern. Das komme auch mit Blick auf die von ihm angestrebte Wiederwahl als Stadtoberhaupt im nächsten Jahr besser an. Wir veröffentlichen das Dokument im Wortlaut.

Konstanz, den 07.11.2019

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Ausrufung des Klimanotstandes im Mai diesen Jahres hat Konstanz bundesweit positiv in die Schlagzeilen gebracht. Im Zusammenhang dazu haben Sie in der Sendung des SWR-Nachtcafés vom 20. September medienwirksame Aussagen getroffen.

Dass der Klimanotstand in Konstanz ausgerufen ist, bedeutet, dass die Stadt in ihrem Handeln das Wohl der Stadt und das der Bürger hinsichtlich unserer aktuellen globalen Lage der Umwelt berücksichtigt. Für die Öffentlichkeit zugängliche Grünflächen sind in deutschen Städten oft eine Rarität. Leider auch in Konstanz. Parks in Zentrumsnähe sind lediglich der Stadtgarten und der kleine Herosé-Park. Dabei sind Grünflächen wichtig für das kulturelle Zusammenleben, unabhängig von Einkommen und Herkunft und für die Erholung der Bürger einer Stadt. Des Weiteren bedingen größere unversiegelte Flächen eine besseren Stadtluft und fördern den Lebensraum für unzählige Tiere und Lebewesen.

Bereits 1978 hatte sich schon der BUND Konstanz dafür eingesetzt, dass die Stadt Konstanz den Büdingen-Park erwirbt und für die Öffentlichkeit öffnet. Dies wurde leider versäumt, und seit 1987 ist die Bebauung in Form einer Hotelanlage vorgesehen und zugelassen.

Dabei sollte ursprünglich der beachtliche Baumbestand von 305 Bäumen größtenteils erhalten bleiben.

Gerade erst wurde die allgemein bekannte existenzielle Bedeutung von Bäumen für unser Klima in einer Studie der ETH Zürich erneut belegt. *

In Folge dessen wird die Stadt Radolfzell in den nächsten Jahren 10.000 Bäume pflanzen, um damit aktiv gegen die Erderwärmung vorzugehen und nicht nur auf Symbolpolitik setzen! Diesem Beispiel sollte Konstanz, welche als erste Stadt Deutschlands den Klimanotstand ausgerufen hat, folgen. Wir erwarten nun entsprechend, dass konkrete Maßnahmen erfolgen und nicht nur Symbolpolitik betrieben wird!

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es absurd, was demnächst im Büdingen-Park geplant ist. Weitere, für den Hotelbau nicht erforderliche Baumfällungen sind beantragt! Wäre es Investor HJ Buff wirklich ernst mit seinen Beteuerungen, so viel Grün wie möglich erhalten zu wollen, dürften diese Bäume nicht fallen!

Bitte handeln Sie nun nach dem Gebot der von Ihnen mitgetragenen Resolution zum Klimanotstand und verweigern dem Bauherrn im Büdingen-Park die Fällung weiterer Bäume! Sie, die Stadt Konstanz, sind dem Investor bisher schon sehr weit entgegengekommen:

So darf er höher, größer und über das Baufenster hinaus bauen (z.B. mit dem Außenbad). Außerdem ist der im Bauplan vorgeschriebene öffentliche Zugang quasi nicht existent.

Damit haben Sie unbegreiflicherweise eine Chance vertan, den Park für die Bevölkerung zu öffnen. Etwas, welches seit Jahrzehnten geboten und auch in Aussicht gestellt war!

HJ Buff hatte in der Gemeinderatssitzung am 22. März 2018 angemerkt, dass „Bäume Verhandlungssache“ seien. Vor dem Hintergrund dieser Aussage fragen wir Sie: Welche Interessen vertreten Sie in dieser Sache?

Ihre Verwaltung jedenfalls fährt einen klaren Kurs, indem sie den Begehrlichkeiten des Investors in fast allen Punkten nachgibt. Warum lassen Sie das zu?

Vor einigen Jahren haben Sie Ihren Standpunkt revidiert, welche eine Fällung der Pappelallee im Tägermoos zur Folge gehabt hätte. Damals hatten Sie die Einsicht, das Schlimmste verhindern zu können und haben dementsprechend gehandelt.

Angesichts der OB-Wahl im kommenden Jahr sind wir sicher, dass auch das Thema Büdingen und der Umgang Ihrer Verwaltung mit dem Entscheidungsprozesse zu Büdingen bei der wählenden Bevölkerung eine entscheidende Rolle spielen wird.

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten: Beweisen Sie, Herr Oberbürgermeister, auch in diesem Fall Weitsicht, Souveränität und Konsequenz in Ihrer Haltung und zeigen Sie, dass die Ausrufung des Klimanotstandes mehr als nur eine Absichtsbekundungen ist.

Es dürfte in der öffentlichen Wahrnehmung wesentlich besser ankommen, wenn Sie dem einstimmig gefassten Beschluss zum Klimanotstand vom Mai 2019 auch in puncto Büdingen angemessene Taten folgen lassen und der jetzigen Planung dort Grenzen setzen, wo weiterer unnötiger Kahlschlag an wertvollem Baumbestand droht.

Sie sind gelernter Forstwirt und Chef der Verwaltung. Sie machen die Vorgaben und entscheiden, wo es lang geht. Da die Dinge schon so weit fortgeschritten sind, und gerichtliche Klärungen in der Hauptsache lange dauern, liegt es momentan alleine an Ihnen, noch Schlimmeres im Büdingen – zum Wohle der gesamten Stadt – zu verhindern!

Herzliche Grüße,

Silvio Krumm / Fridays for Future Konstanz

Karl-Ulrich Schaible / BUND Konstanz

Patrick Pfeiffer / Bürgerpark Büdingen e.V.