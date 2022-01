BewerberInnen für Jugendvertretung: Anmeldeschluss

JugendvertreterInnen der Stadt Konstanz setzen sich für die Interessen ihrer Generation ein und leihen der Konstanzer Jugend ihre Stimme. Wer Teil der Jugendvertretung werden möchte, kann sich noch bis 24. Januar um 17 Uhr bewerben.

Die JugendvertreterInnen sollten zwischen 14 und 19 Jahre alt sein. Außerdem sollten sie in Konstanz wohnhaft gemeldet sein, hier zur (Hoch-) Schule gehen oder in Konstanz arbeiten. Die Bewerbung muss folgende Angaben enthalten: Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktdaten (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), besuchte Schule/Hochschule/FSJ-Stelle/Ausbildungs- oder Arbeitsstelle oder Berufsbezeichnung, Mitglied Verband/KSP/ etc. sowie die eigenhändige Unterschrift. Die Bewerbung kann per Post an Stadt Konstanz – PG Wahlen, Untere Laube 24, 78462 Konstanz gesendet werden, oder per E-Mail an Jugendvertretung@konstanz.de.

Die erste Wahl zur Jugendvertretung der Stadt Konstanz findet am 24. März 2022 statt. Gewählt werden zwölf JugendvertreterInnen. Die übliche Amtszeit beträgt zwei Jahre. Weitere Infos zur Wahl unter www.konstanz.de/jugendvertretung oder telefonisch bei der Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung: 07531/802095.