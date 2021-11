Bewährte Kooperation: Kino Weitwinkel und FFF-Singen

Weitwinkel – Kommunales Kino Singen e.V. und die Singener Fridays for Future-Gruppe setzen ihre bewährte Zusammenarbeit fort. Im November präsentieren sie in der Reihe Zeitenwende?! # zwei Filme mit den Schwerpunkten globaler Aktivismus und Ressource Boden. Und fürs Kinder- und Familienprogramm wurde das Thema Lebensraum Wald gewählt.

Reihe ZEITENWENDE?! #

63 Filme wurden in der Reihe ZEITENWENDE?! # schon gezeigt, die unterschiedlichste ökologische und ökonomische, soziale, politische und philosophische Fragen der Zeit aufnehmen. Film # 64 „Youth unstoppable“ und # 65 „Unser Boden“ sind thematisch passend zur UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow vom 31. Oktober bis 12. November gewählt. Bei beiden Filmen wird die Fridays-for-Future-Gruppe wieder mit einem Info-Tisch dabei sein. Zudem gibt es einführende Statements vor und moderierte Gesprächsrunden mit FFF jeweils nach den Filmen.

YOUTH UNSTOPPABLE

Youth unstoppable – Der Aufstieg der globalen Jugend-Klimabewegung ist eine Langzeit-Doku einer jungen Aktivistin über die Anfänge der internationalen Jugendklimabewegung, die schließlich in die globale Fridays-for-Future-Bewegung mündete – verbunden mit einer Bestandsaufnahme der ökologischen Problemlage, die keinen Aufschub mehr duldet in Sachen Gegenmaßnahmen.

Im Alter von 15 Jahren nimmt die heute in Kanada lebende Slater Jewell-Kemker (*1992/Los Angeles/USA) als Jugenddelegierte an UN-Klimakonferenzen teil, mit der Videokamera in der Hand, anfangs noch unsicher, aber bereit, etwas zu verändern. Was 2008 als individuelle Reise beginnt, entwickelt sich zu einem authentischen und herausfordernden Dokumentarfilmprojekt, das 12 Jahre lang die Entwicklung und Strukturen der globalen Jugendklimabewegung begleitet und festhält. Slater führt Interviews und dokumentiert Aktionen Gleichgesinnter, verbindet diese mit Reiseeindrücken und Stationen ihrer persönlichen Entwicklung. Sie ist bei den Konferenzen in Brasilien, Dänemark und Polen dabei, spürt die Aufbruchstimmung mit Barack Obama und Al Gore in Paris 2015 (COP21), später die Enttäuschung über Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Aber dann löst Greta Thunberg mit ihrem Schulstreik eine weltweite Massenbewegung der Jugendlichen aus – die andauert.

Gezeigt wird die 2020 aktualisierte Fassung des Films von 2018, der jetzt weltweit zuerst in Deutschland in die Kinos gekommen ist. [nach: Produktion/filmdienst].

Ort: Kulturzentrum GEMS, Mühlenstraße 13, 78224 Singen. Termin: Mittwoch, 3. November 2021.

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Eintritt: 5,- Euro

Unser Boden, unser Erbe

Der Boden unter uns, genauer eine dünne, fruchtbare Humusschicht des Bodens, versorgt alle Menschen auf der Welt mit Nahrung, Trinkwasser und Luft. Gesunde Böden sind unsere Lebensgrundlage. Gleichzeitig sind sie als CO2-Speicher relevant für die Zusammensetzung unserer Atmosphäre – und damit für den Klimaschutz. Doch durch die intensive Bewirtschaftung und (Über-)Nutzung gehen immer mehr fruchtbare Böden verloren. Was bedeutet das für unsere Zukunft und eine nachhaltige Ernährung? Regisseur Marc Uhlig (*1978) befragt LandwirtInnen, BodenexpertInnen, AgronomInnen, WissenschaftlerInnen und KonsumentInnen, darunter die Köchin, Unternehmerin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener und den Umweltwissenschaftler und Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker. Bezogen auf die Situation in Deutschland analysieren sie die aktuellen Gefährdungen der Böden und geben wegweisende Impulse, wie lebendige Böden dauerhaft erhalten werden können für die nächsten Generationen. [Produktion/filmportal]

Ort: Kulturzentrum GEMS, Mühlenstraße 13, 78224 Singen. Termin: Dienstag, 30. November 2021.

Uhrzeit: 20.00 Uhr

Eintritt: 5,- Euro

Thema Wald im Kinder- und Familienkino

Lene und die Geister des Waldes ist ein erzählerischer Dokumentarfilm, der Kindern und Jugendlichen die Faszination des Lebensraumes Wald vermitteln möchte: Sommerferien! Für die siebenjährige Lene aus Mecklenburg geht es in den Bayerischen Wald. Etwas widerwillig beginnt sie ihre Reise, doch unversehens verwandelt sich der Wald in einen Ort voller wunderlicher Gestalten, wie den „Waldobelix“ – halb Gespenst, halb Nationalparkwächter. Lene findet bald Anschluss bei den Dorfkindern und staunt, was die neuen Freunde mit dem lustigen Dialekt alles können: Wachteldressur, Schildkrötenrennen und Baumhäuser bauen. Gemeinsam mit ihren Ferienfreunden entdeckt sie die Tiere im Wald, die Magie der Bäume und die Geheimnisse der Natur. [nach DOK.fest München 2020]

Der Film des erfahrenen Dokumentarfilmers Dieter Schumann entstand im Nationalpark Bayrischer Wald, in dem sich die Natur im größten zusammenhängenden Waldschutzgebiet Mitteleuropas frei entfalten kann. Die Bilder des renommierten Kameramanns Thomas Riedelsheimer fangen die Schönheit der Landschaft ein und kommen ganz ohne Spezialeffekte aus. [nach DOK.fest München 2020]

Ein Film in der Reihe Kinder- und Familienkino. Altersempfehlung ab ca. 8 Jahren und natürlich auch für Erwachsene.

Ort: Kulturzentrum GEMS, Mühlenstraße 13, 78224 Singen. Termin: Sonntag, 28. November.

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Eintritt: 1,50 Euro (Kinder), 3,- Euro (Erwachsene)

Hinweis: Für alle Vorführungen gelten die 3-G-Regel für den Einlass + Hygiene-Regeln + Kontaktdatenpflicht!

