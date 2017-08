Baustopp am Flugplatz

Die Freunde des Konstanzer Flugplatzes fühlen sich bestätigt: Auf der riesigen Baustelle nördlich des Konstanzer Verkehrslandeplatzes, im Volksmund auch Flugplatz genannt, ruht seit drei Monaten die Arbeit. „Abgesoffen“ sei der Bauplatz Göldern-Ost, frohlocken die Aktiven der Initiative „Pro Fluplatz Konstanz“. Doch Betroffene widersprechen.

Dass der Baugrund auf und um den Flugplatz aufgrund des hohen Grundwasserspiegels und früherer Schuttablagerungen kritisch ist und besondere (Bau)Maßnahmen erfordert, ist allgemein bekannt. So wurden für den Brückenbau des nahen Kindlebildknotens hunderte Stahlpfähle – als Stelzen gleichsam – 40m tief in den Boden gerammt. Auf der Lidl-Baustelle glaubte man wohl, mit 200 Stelzen à 15m Tiefe auszukommen – der verantwortliche Architekt verweist für weitere Informationen an die Lidl-Pressestelle in Necharsulm.

Von dort ist zu erfahren, „es wurden weitere Untersuchungen des Baugrunds vorgenommen, die mittlerweile vorliegenden Erkundungsergebnisse werden derzeit vom beauftragten Prüfstatiker analysiert und ausgewertet“, mit ersten Ergebnissen sei in wenigen Wochen zu rechnen. Auch aus der Gemeindeverwaltung Reichenau hört man nur, dass wohl zusätzliche Statik-Berechnungen angestellt würden. Von seemoz zugetragenen Meldungen, es sei Grundwasser ausgetreten und die Stützen seien deshalb abgesackt, wollen weder Pressestelle noch Verwaltung etwas wissen

Das Bauschild an der B33, das weithin und weiterhin die Eröffnung der Lidl-Filiale sowie eines dm-Marktes auf dem über 9000 Quadratmeter großen Gelände für diesen Herbst ankündigt, also ist überholt – vor Frühsommer 2018 ist mit den Eröffnungen, wenn überhaupt, wohl nicht zu rechnen.

Wasser auf die Mühlen der Flugplatz-Freunde

Für die Flugplatz-Freunde, vornehmlich aus der Initiative „Pro Fluplatz Konstanz“, ist die Entwicklung um den Bauplatz Göldern-Ost natürlich ‚Wasser auf ihre Mühlen‘. Schon seit Jahren bezweifeln sie die Bebaubarkeit des Landeplatz-Geländes, warnen vor Hochwasser-Gefahren und dem unsicheren Untergrund und sagen den Plänen, wenn sie denn überhaupt realisiert werden könnten, kaum kalkulierbare, finanzielle Risiken voraus.

Auch in der Politik mehren sich kritische Stimmen. So lehnt das Junge Forum (s. Link unter dem Artikel) eine andere Nutzung des Landplatzes ebenso ab wie die FDP (s. Beschluss unten im Wortlaut). Beide Gruppierungen verweisen auch auf die schwierige Bebaubarkeit des Platzes. Für die Entscheidung des Gemeinderates, die noch in diesem Jahr vorgesehen ist, lässt das heiße Debatten erwarten.

hpk

Mehr zum Thema:

19.07.17 | JFK macht sich für Flugplatz stark

10.07.17 | Erhebliche Zweifel am neuen Flugplatz-Gutachten

13.05.15 | 14 Fragen zum Konstanzer Flugplatz