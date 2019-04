Baumfrevel am Stephansplatz?

(hr) Es sieht so aus, wenn man derzeit das beliebte Lokal „Cafe Zeitlos“ am Stephansplatz besucht, siehe nebenstehendes Bild. Der umstrittene Unternehmensberater Ulrich Richard Ramdohr, ihm gehört die denkmalgeschützte Immobilie, in der sich das Cafe befindet, hat Ende März eigenmächtig die schattenspendenden Kronen aller Bäume kappen lassen. Anscheinend ohne Genehmigung, wie es heißt. Die Linke Liste hat umgehend bei der zuständigen Stelle nachgefragt und um schnelle Aufklärung gebeten. Die zweite schlechte Nachricht: Ramdohr, der schon vor Jahrzehnten die Gerichte beschäftigte, hat den Zeitlos-Betreibern auf den 30.9.2019 gekündigt. seemoz wird weiter berichten.