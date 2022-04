Auflösung: Wer wars? (49)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem seit fünfundvierzig Jahren inhaftierten US-Bürgerrechtsaktivisten Leonard Peltier (*1944), der noch heute seine Unschuld am Tod der beiden FBI-Agenten beteuert. Auch Amnesty International zweifelt die Rechtmäßigkeit dieses Prozesses an und verlangt seit langem seine Freilassung. Peltier engagierte sich in der 1968 gegründeten Bürgerrechtsbewegung AIM, die sich bei ihren Einsätzen auf Selbstverteidigung berief und die in der von Korruption und Terror bedrohten Gemeinschaft der Native Americans eine wichtige soziale Funktion übernahm. Er organisierte unter anderem für arbeitslose Natives Jobs bei Gewerkschaften, engagierte sich in Drogenpräventionsprogrammen, unterstützte die Fish-in-Proteste gegen die Beschneidung der indianischen Fischereirechte im Bundesstaat Washington, den Kampf der Menominee für die Rückgabe ihrer Land- und Stammesrechte in Wisconsin. Bei seiner Haftentlassung im Jahr 2040 wird Leonard Peltier 96 Jahre alt sein. brm