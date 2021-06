Auflösung: Wer wars? (30)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach Thomas Sankara, dem sozialistischen Ex-Präsidenten Burkina Fasos (1949–1987). Ein tragendes Element seiner Politik war der Kampf für die Befreiung der Frauen – „wenn wir den verlieren“, sagte er einmal, „brauchen wir nicht auf eine umfassende und positive Veränderung der Gesellschaft zu hoffen.“ Er berief zahlreiche Frauen in Staatsämter, und die Präsidentenleibgarde war eine Motorradstaffel, die nur aus Frauen bestand. Sein ehemaliger Freund und Mitstreiter in der Vereinigung kommunistischer Offiziere war Blaise Compaoré. Dieser führte 1987 den Staatsstreich gegen Thomas Sankara an und regierte Burkina Faso bis 2014 als autokratischer Präsident. Inzwischen wird Compaoré wegen seiner vermuteten Beteiligung an der Ermordung Sankaras per internationalem Haftbefehl gesucht. brm